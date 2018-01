La Directora de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Nueve de Julio, Lic. María Angélica Merlino, formuló aclaraciones respecto de consultas efectuadas por vecinos de distintas zonas de la ciudad respecto de la existencia de establecimientos de crianza de cerdos en lugares que no estarían permitidos.

Al respecto, la funcionaria indicó que en relación a consultas y reclamos de vecinos del acceso Alte. Brown en relación a este tipo de situaciones, “se enviaron inspectores municipales, quienes tras constatar la presencia de los animales en zonas no permitidas, procedieron a labrar las infracciones correspondientes, elevándose esta instancia a la Justicia de Faltas”.

Paralelamente, indicó que, en lo que hace a la presencia de animales porcinos en la zona del predio de disposición final de residuos, “se dio intervención al SENASA, dado que el municipio no podía establecer la propiedad de los animales, a la vez que los mismos se encontraban en un lugar con riesgo sanitario”.

Por ello, la Directora de Gestión Ambiental, recalcó especialmente que se encuentra en plena vigencia en todo el ámbito de la ciudad y el partido de Nueve de Julio la Ordenanza que establece restricciones y zonificaciones para la radicación de establecimientos dedicados a la crianza y tenencia de animales, por lo que recomendó efectuar las consultas del caso en la referida cartera municipal.