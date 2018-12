Consejos de DEUCO ante las compras navideñas

Llega la época de fin de año y muchos compramos algún obsequio para nuestros familiares o amigos, o ropa para la familia, o alimentos, etc… por ello es importante un resumen con los consejos

a tener en cuenta para las COMPRAS para las FIESTAS, para que puedas hacer valer tus derechos de forma activa.

Primero, pedí ticket o factura por tu compra; recordá que es tu única constancia legal para acreditar el vínculo con el comercio y será también el documento necesario para hacer valer la garantía.

Recorda que todos los productos nuevos tienen garantía legal mínima de seis meses (los usados, tres meses); el vendedor puede ampliar ese plazo, nunca disminuirlo.

Si comprás a distancia (es decir, por teléfono, por correo electrónico, por internet) gozás de una tutela especial que te da la ley, que es la posibilidad de arrepentirte de haber comprado, “deshacer la compra” y devolver el producto (sin indicar la causa) en 10 días, corridos, desde que lo recibiste. Y no te pueden cobrar ninguna multa o cargo por ejercer este derecho. Para ello guarda el producto con todo el embalaje original.

Siempre que compres por internet, fijate que la empresa sea Argentina o tenga sede en Argentina, (o dominio. “.ar” de la url) porque si llegas a tener algun problema con el producto o con la empresa, y esta es extranjera, te será complejo reclamar.

El precio publicado siempre debe ser respetado. Si ves un folleto o una publicidad por internet, guardá la constancia de esa publicación, y en caso de negarse el comercio a respetarte el precio que ofertó, podrás reclamar.

Si hay diferencias entre el precio ofertado en la góndola y el que te pretenden cobrar en la caja, siempre te deben cobrar el menor.

Si vas a pagar con tarjetas de crédito o débito, no pueden hacerte recargos (débito o crédito hasta un pago te tienen que cobrar lo mismo que si pagaras en efectivo). Y el “monto mínimo” por tu compra no puede ser superior a $100.

Si comprás juguetes, verificá que en la caja del producto figure la edad indicada para su uso y controlá que contenga el manual redactado en idioma nacional (si no lo tiene, se lo podés pedir a la fábrica o al importador).

También es muy importante que te fijes si la caja tiene el “sello de seguridad”. Este te garantiza que ese producto fue elaborado respetando los estándares de calidad, y que no presenta peligro para la salud o la seguridad de los niños.

La etiqueta tiene que tener todos los datos del fabricante o importador.

Si pasadas las fiestas, queres realizar algún cambio del producto, por talle, por ejemplo, el comercio no puede limitarte el “horario o días” para cambios, si el comercio está abierto, te lo tienen que cambiar, respetando el precio que se pago por el producto…

Si no se respetan tus derechos o si tenés algún inconveniente, reclamá primero al comercio, luego a la oficina de OMIC (Oficina Municipal Información al Consumidor) Municipalidad 9 de Julio Libertad 938 el trámite es gratuito.

Recorda que también podés hacer tu denuncia o reclamo a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor de manera virtual.

Como un derecho que no se conoce, no se puede ejercer, y un derecho que no se ejerce queda como “letra muerta” en un papel… Hacé valer tus derechos, ¡siempre!

DEUCO 9 de Julio.