CONFERENCIA DE PRENSA CEYS “MARIANO MORENO”

El Presidente del Consejo de Administración, Omar Malondra, tocó diferentes temas en la conferencia de prensa llevada a cabo en la Cooperativa Eléctrica y de Servicios “Mariano Moreno”.

Acerca de una de las propuestas de la Lista Verde, la cual competirá en las próximas elecciones, sobre la construcción de viviendas, Malondra explicó que, “sin querer entrar en campaña, nosotros siempre tuvimos la intención de incursionar en ese tema, pero la costumbre de esta conducción es no hacer anuncios, hasta no tener la certeza de poder concretarlos. Las actas del Concejo reflejan el tratamiento de este tema. La realidad es que hay que definir la tierra donde se van a construir, que no es barata en 9 de Julio ni hay en cantidad. El segundo punto es la financiación, que puede ser de distintos programas nacionales, provinciales o de organismos internacionales. Todo esto en la cooperativa se está trabajando desde hace tiempo, y estamos buscando los terrenos. A partir de ahí, se puede hablar de viviendas”.

Y acerca de las elecciones agregó que “nosotros nos comprometimos, cuando asumimos en el año 2005, a realizar la Asamblea dentro de los tiempos legales siempre y así lo hemos hecho durante 13 años. Cuando se discutió en una de las primeras reuniones la postergación de las elecciones, hay que tener en cuenta que no podemos hacer tarde la Asamblea, sería estirar las elecciones y después quedar como responsables de hacer la Asamblea fuera de término”, y continuó “nuestra decisión institucional fue normalizar y sanear la Cooperativa y normalizar institucionalmente los plazos. Queremos llegar a la Asamblea en los tiempos requeridos y cumplir con los organismos de control”.

Sobre la conformación de la Asamblea, Malondra manifestó que: “la elección de delegados se realiza por mayoría y minoría. La lista que gana obtiene 66.7% de los delegados y la otra lista el 33.3%. En cada zona, para acceder a la representación por la minoría, la lista perdedora debe obtener la mitad más uno de los votos de la ganadora. De no alcanzarlos, la lista ganadora obtiene el total de los delegados. Posteriormente, los delegados habilitados a participar de la Asamblea, una semana antes de la realización de la misma, deben proponer los candidatos a integrar el Consejo de Administración”.

Otro tema que propone la lista Verde es el de Energías Alternativas, sobre el particular recordó que “nosotros hace 3 años presentamos el proyecto del parque eólico. Estamos cerrando con la ADIF (Administración de Inmuebles Ferroviarios), el terreno donde se van a instalar los molinos y hacer las campañas de medición. Y somos la primera distribuidora en el país en instalar equipos solares para los electrodependientes”.

En referencia a los dichos del deterioro edilicio, Malondra expresó, “me molestó el término ‘dejadéz’. Acá hay mucho trabajo. Tenemos 21.000 carpetas de conexiones, los archivos se acumulan pero estamos trabajando en la ampliación del edificio para hacer el archivo nuevo y nuevas oficinas. Se construyó un baño para discapacitados.

“Estamos trabajando en la segunda parte de la construcción de bóvedas de seguridad para el sector de cobranzas. Ya terminamos el nuevo depósito para electrodomésticos y vamos a construir otro para trasladar toda la parte operativa eléctrica al parque industrial y edificar en ese sector un salón auditorio, un museo de la cooperativa y alguna otra cosa”.

Finalmente, fue consultado sobre la resolución del Gobierno Nacional de retirar el subsidio del gas oil para el funcionamiento de los generadores, el representante de la CEyS explicó, “la resolución de la Secretaría de Energía no es solamente sobre el combustible, también lo es para operación y mantenimiento. La realidad es que esos generadores están funcionando, sin ellos, 9 de Julio se queda sin energía, somos punta de línea y el abastecimiento no alcanza”.

También aseguró que “nosotros estamos instalando, gracias a la empresa Yomel-Hilcor y al señor Jorge Médica, que nos facilitó su predio para instalar un segundo generador propio en Avda. Agustín Alvarez y Compairé. Estos generadores van a costo nuestro. Si bien al principio la provincia nos reconocía los costos, uno o dos años después, desde hace tres años que no recibimos nada, sí se hacía cargo el Gobierno Nacional de los 5 equipos que están en el obrador”, y destacó “tuve una reunión con el Intendente y vamos a viajar juntos el lunes (por hoy), para un proyecto de energías renovables al PROINGED (Programa de Incentivo a la Generación Distribuida), que fue quien nos financió el proyecto de energía renovable de la Cooperativa.

Estamos muy avanzados en el Foro Regional Eléctrico de Buenos Aires para financiar la obra definitiva, que son los 53 km de línea entre Bragado y 9 de Julio.

En el programa de financiamiento de obras de este año estaría incluida la de 9 de Julio. Lo que abarca, además de la línea, una subestación de 60 kw, en lugar de la actual de 20 kw., pensando en los próximos 50 años”.