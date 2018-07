Comunicado Farmacity

Aclarando lo que algunos, en un intento de justificar su voto, oscurecen.

La ley provincial 10606 rige la instalación y funcionamiento de farmacias en territorio de la Pcia. de Buenos Aires desde el 25/11/87. Fue durante la gestión del gobernador radical Alejandro Armendariz, médico de profesión, que se sancionó. Luego fue modificada por las leyes provinciales 11328 y 13054.

Esta ley, que el año pasado cumplió 3 décadas, establece, entre otras, 3 cuestiones básicas:

Determina la distancia entre un local y otro,

Prohíbe la formación de sociedades anónimas,

Tiene en cuenta la densidad poblacional para la instalación de farmacias.

Y lo mas importante, es que esta ley es una norma de corte sanitarista, que concibe a la farmacia como un servicio público, como un centro de salud, y no como un comercio.

Desde hace unos años el vicejefe de gobierno del presidente Macri, Mario Quintana, y su Grupo Pegasus están intentando infringir esta ley. Quieren ingresar a la provincia con su cadena Farmacity, una sociedad anónima.

Farmacity ha entablado en 2012, una demanda judicial contra el fisco provincial para declarar inconstitucional los artículos:

3º,que establece la distribución de las farmacias, y14º, que determina los requisitos.En todas las instancias judiciales la Justicia de la Prov de Bs.As fallo en contra del reclamo de Farmacity.

Carlos Rosenkrantz, uno de los 2 nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, a días de asumir como presidente, Macri nombró por decreto, fue quien armó la estructura legal para intentar violar las leyes sanitarias de la Pcia de Bs.As. Si bien el Ministro se excusó de fallar en la causa por esta razón, desde adentro nadie duda de su influencia en materia de lobby.

Según Jorge Lanata dice que Mario Quintana, el vicejefe de gabinete nacional, 2do de Marcos Peña, amigo personal del presidente Macri, MINTIÓ. Y denunció que Quintana sigue siendo el controlante de la caden.

La ley que regula la actividad farmaceútica en la Pcia de Bs As seguramente es una ley perfectible, una ley por la que no podemos lograr que se instale una farmacia en Ciudad Nueva, pero estamos convencidos que la responsabilidad de la gobernadora Vidal en esto es total, ya que estamos hablando de la soberanía provincial. Si la gobernadora no está de acuerdo en la ley, lo que debe hacer es pedir a su equipo que redacte las modificaciones que crea necesarias y las envíe al congreso provincial para que se debata por los representantes de los bonaerenses..

Varios intendentes de la provincia han firmado decretos prohibiendo el ingreso de Farmacity a sus localidades. Mas de 80 Concejos Deliberantes de la provincia se han manifestado apoyando el marco normativo actual, 37 de ellos con gobierno de Cambiemos.

El presidente del bloque Cambiemos expresó en conferencia de prensa: «No sé quien es el dueño de Farmacity ni me consta. Nosotros no consideramos que se vulnera la ley de farmacias» Nos preocupa fuertemente que los concejales del bloque que tiene mayoría en el Concejo Deliberante de 9 de Julio, decidan su voto sin conocer de qué tratan los expedientes, ya que representantes del Colegio de Farmaceúticos de nuestra ciudad asistieron a la Comisión de Salud y explicaron concienzudamente estos aspectos.

Dice el bloque Cambiemos en comunicado emitido para justificar su voto negativo: “… el Concejo Deliberante no tiene absolutamente ninguna facultad, ni cerca está de tenerlaen relación con estas cuestiones…” . Lejos estamos de coincidir con esta expresión, ya que es una herramienta fundamental del Concejo Deliberante expresar su postura mediante Resoluciones en diversos temas.

Estamos convencidos que no expresar la PREOCUPACIÓN que nos genera esta embestida empresarial a nuestra leyes provinciales, desoyendo a la justicia bonaerense, es convertirse en cómplice del uso de una posición política privilegiada para satisfacer apetencias comerciales, ejercida por Mario Quintana, vicejefe de gobierno y amigo personal del presidente Macri.