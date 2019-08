Como leer las P.A.S.O

(Por Lic. Hugo Merlo)

El domingo se vota en las PASO, en mi opinión desvirtuada por la política, eso las hace confusas, ineficientes y no cumpliendo la función para la cual fueron creadas. Pero las transforma en una gran encuesta.

PASO se forma con las iniciales de Primarias, Abiertas, Simultáneas, Obligatorias, estas elecciones, son para que la ciudadanía pueda elegir los candidatos, por eso son Primarias, y cada uno puede elegir el candidato que quiera, inclusive uno de otro partido sin estar afiliados, esto significa Abiertas y por último, Simultáneas es todos los partidos y alianzas a vez, y Obligatorias, todos debemos votar.

La parte buena de las PASO es que SE PUEDE VOTAR UN CANDIDADTO DE OTRO PARTIDO, de esa manera, teóricamente, los que lleguen como elegibles a las Elecciones Generales serían los mejores o los que la ciudadanía considera que los representan de mejor manera, por eso se las llama Abiertas, que se diferencian de las elecciones dónde se eligen por ej. los candidatos de un partido y votan los afiliados al mismo. En estos casos resulta bastante común que haya un solo candidato.

Pero… como no podía ser de otra manera, en nuestra querida Argentina existe una predilección por el dedo y los candidatos de las Alianzas se eligen también por este método, entonces no habiendo candidatos que elegir las PASO se transforman en una encuesta.

En las principales fuerzas nacionales, los candidatos a cargos electivos son elegidos a dedo, Macri lo eligió a Pichetto, insólito la vice presidente eligió al presidente en el caso de Fe y Fe, y pusieron de candidato a diputado a Massa (que era presidenciable), mientras que a Lavagna no le quedo más que Urtubey, como ven… un dechado de oportunismo.

La izquierda va separada en dos candidatos, pero se llaman unidos: el FIT y NUEVO MAS, con candidato propio cada uno, ni se les ocurrió ir a las PASO, espero que superen el 1,5 % para entrar en las generales. Otras fuerzas menores, Espert, Gomez Centurión, seguro llegarán al 1.5 % y en este caso las PASO les servirán para posicionarse en las elecciones de Octubre.

En el caso Local, otro desquicio creativo, cuatro precandidatos a Intendente por el Frente de Todos, he escuchado por ahí que el que gana será candidato y los demás acompañarán en las generales. ¡¡¡Muy bien!!!. Por el lado Radical, Nacho Palacios se quedó sin PASO, la decepción fue grande, pero se quedó dentro del partido, algún día la historia dictará su veredicto. El otro candidato, Walter Battistella, saltó la valla de la bronca Radical y con Consenso Federal, formó un frente vecinal.

¿Qué dirán las PASO? En un caso definirán los candidatos y es el único caso que cumplirá el objeto para lo que fueron creadas. Por otro lado podría verse si los Radicales despechados, ¿votan dentro de la alianza o se van con el que saltó el cerco?

Redondeando, las PASO son una “encuesta” de muchos datos, que da la pauta de lo que puede pasar en octubre y modificar algunos comportamientos hasta llegar a ese momento. Por ej. si, Lavagna saca muchos votos, los que no quieren ni pasado ni presente, por ahí se animan y en vez de un voto miedo, ponen un voto positivo en las generales de Octubre. También tendrá muchas lecturas la diferencia entre los que polarizan la elección. Fin de la cuestión.

Permítanme mencionar dos cosas antes de terminar, sobre las que volveremos en el futuro, primero agradecer al LIC. GARLO PAZ, que la semana pasada estuvo en este espacio contando cosas de la PEÑA de MADERA y ratificar que cuando lo amerite esperamos sus reportes.

Segundo manifestar mi asombro y alegría por la “movida” teatral que hay en nuestra ciudad, hay talleres como el que lleva adelante PAULINA TELLO los fines de semana, donde se trabaja muy seriamente y con responsabilidad, imagino que otros talleres deben ser igualmente logrados. Digo esto porque sería bueno ver qué pasa con el TIN, que debería ser el lugar donde fundir toda esta actividad como expresión cultural, que sea vocacional para nuestra ciudad. Alguien debería ponerse al hombro la tarea y ver el futuro de este tema.

Lic. Hugo Merlo ghs