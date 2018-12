Comienzan los entrenamientos de Hockey en el Club Atlético

Después de un par de semanas de descanso, comienzan los entrenamientos de Hockey para las divisiones competitivas en el Club Atlético, estando abierta la inscripción para todas las jugadoras de más de 13 años de edad que quieran incorporarse, para lo que pueden solicitar informes o anotarse con los mismos Profesores en la cancha, de lunes a viernes entre las 16 y las 20 horas.

La actividad se ha programado para conformar los planteles que competirán en la próxima temporada, que será muy importante porque el Club Atlético tendrá el año que viene la responsabilidad de ser la única entidad de 9 de Julio que se ha clasificado para intervenir en los certámenes Provinciales en las tres categorías, Sub 14, Sub 16 y Sub 18 y además, pretende disputar el primer puesto en los Torneos de la Asociación de Hockey del Centro, como lo ha hecho este año.

Pero además de estas ventajas deportivas,a quienes deseen incorporarse lesofrece su cancha de césped sintético, donde ya se está instalando la iluminación, que permitirá utilizarla a toda hora; y tienen a su disposición la cancha de Hockey Pista cubierta e iluminada, la cancha de césped sintético iluminada de fútbol 5, el uso del Gimnasio de aparatos dirigido por Profesores, la pileta de natación, con 15 días gratis, que también se usa en las pretemporadas y en verano con jornadas pasando el día en el Club con pileta y hockey. Debe destacarse que el Director Técnico es Silvio Peralta, Profesor de Educación Física en enseñanza primaria, en secundaria y en superior y con títulos especializados en hockey y otras actividades deportivas obtenidos en numerosas clínicas, quien es asistido por otros profesores y técnicos de este deporte, quienes reciben sus conocimientos y experiencias.

Los entrenamientos, que ya comenzaron, se realizan de lunes a viernes, para nacidas en 2004 y 2005, de 16,30 a 18 hs.; para nacidas del 2003 en adelante, de 18a 20 hs y para las mayores, a partir de las 19 hs. Para las interesadas en incorporarse, se les informa que en sus dos primeras semanas los entrenamientos son gratuitos.

Para las menores de estas edades, a partir de los 3 años o para las Mamis Hockey, se darán a conocer los días y horarios para empezar Hockey en el Club Atlético.