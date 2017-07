Club Atlético 9 de julio

TRIUNFO DEL RUGBY DEL CLUB ATLÉTICO EN SALADILLO:

Se disputó el sábado una nueva fecha del Torneo de Rugby de UROBA y el equipo de primera división del Club Atlético viajó para enfrentar a su par de la ciudad de Saladillo; esta vez, el equipo de Intermedia no participó de la fecha ya que Saladillo no presentó esta categoría de modo que obtuvo los puntos sin jugar, logrando achicar la diferencia con el puntero, Bragado.

En la categoría superior, el equipo de nuestra ciudad se encontraba con seis bajas entre sus habituales jugadores, pero aún así entró a la cancha convencido en buscar la victoria y mantener la punta: iniciado el encuentro, a los 5’ Saladillo golpeó con un penal poniendo el marcador 3 a 0 y enseguida realizó un try (sin conversión), sumando cinco puntos más para poner el score 8 a 0.

Atlético se despertó y marcó, a través de Cristian Escrofani, el primero de una serie, poniendo el marcador 8 a 5, ya que se falló la conversión, finalizando así el primer tiempo.

Al comenzar la segunda etapa el local volvió a marcar un try (convertido) poniendo el tanteador 15 a 5, pero vino la reacción Nuevejuliense y a los 20’, Santiago Gallardi (primera línea) logró marcar otro try (sin conversión) achicando la diferencia y a los 25’, Luciano Zubieta marcó el tercer try y nuestro pateador logró convertir, lo que puso el score en 15 a 17, a favor de Atlético.

Saladillo no se quedó atrás y marcó un penal a los 27’ (18 a 17), creando mucha expectativa para los 13’ que quedaban; y sin dejar pensar al local, el equipo de 9 de Julio volvió a atacar y a los 32’, Julián Deparis (para muchos el mejor primera línea de la zona) marcó otro try, dejando el score 22 a 18, porque no se logró la conversión. Tranquilizado el equipo con el cuarto try, a los 38 minutos se pudo ver a la figura del encuentro, César Longarini, haciendo el mejor try apoyando la ovalada debajo de los postes: la conversión se logró fácil y el partido se cerró con una diferencia de 11 puntos: 29 a 18 a favor del Club Atlético, que terminó de confirmar el liderazgo en su zona y aumentó la expectativa en el partido que se realizará el próximo sábado 29 en la ciudad de Bragado.