Chivilcoy: La promesa de Britos a trabajadores de Paquetá: “pelearemos por ustedes”

El intendente de Chivilcoy le comunicó a los empleados de la empresa realizará las gestiones necesarias para “garantizar que las fuentes laborales continúen”.

Cerca de 700 personas corren riesgo de perder su empleo ante la falta de actividad en la fábrica de calzados Paquetá de Chivilcoy. Al hacerse eco de esta situación, el intendente Guillermo Britos se trasladó hasta la planta para dialogar con los empleados.

Allí, manifestó: “El Municipio quiere garantizar que las fuentes laborales continúen. No depende de nosotros, pero vamos a gestionar para hacer todo lo posible y no se pierda ningún empleo; por eso estamos dando la cara. No podemos obligar a las empresas a continuar, y nuestra idea es que siga Perchet, así no tenemos que salir a buscar otra empresa”, sostuvo.

Además, detalló que el ministro de Producción de la provincia, Javier Tizado, ofreció “hacerse cargo de la mitad del sueldo de los empleados por nueves meses, en caso de que se tome alguna medida extrema”.

Finalmente, Britos les prometió: “Pelearemos por ustedes, y si se llega a tomar una decisión extrema, saben que contarán con todo el apoyo municipal”, finalizó.

Por Redaccion GLP

(Grupo La Provincia)