Chivilcoy: El Municipio reclama deuda de $700 millones en tasas y recurre a embargos de cuentas

El Municipio de Chivilcoy arrancó el año con énfasis en la recuperación de la cobrabilidad de las tasas por las que la comuna tiene en la calle 700 millones de pesos, parte que pretende recuperar con los embargos de cuentas que ya puso en marcha.

Tanto el intendente Guillermo Britos como el contador Oscar Peracca remarcaron la necesidad de que los deudores se pongan al día, y apuntaron a las grandes empresas que tienen la posibilidad de hacerlo y que siguen operando, algunas incluso con deudas acumuladas de hasta 8 años.

“Les pedimos a las grandes empresas y comercios que se acerquen a la Dirección de Rentas, a regularizar su situación, porque las deudas que tienen en tasas municipales son muy altas”, expresó Britos al respecto. “El monto que se le debe al Municipio entre tasas y derechos es cerca de $700 millones, que es prácticamente medio presupuesto anual, por lo tanto es una suma importantísima, que iría en beneficio de los vecinos”, subrayó.

De esta manera, el mandatario aseguró que no quieren perseguir a los que no pueden como los pequeños comerciantes, pero pidió que quienes puedan no lleguen a las instancia de bloqueo y embargo de cuenta y que se acerquen a regularizar la situación: “No lleguen a esta instancia, acérquense al Municipio para informarse, acercar sus declaraciones juradas, y buscar soluciones en la forma de pago”, agregó.

“Si no hay voluntad de pago, el Municipio tiene obligación legal de exigir la cobrabilidad de las deudas; estamos regularizando situaciones de hace mucho tiempo”, comentó, al tiempo que aclaró que si no lo hacen, además de perjudicar al vecino que sí cumple, el Tribunal de Cuentas puede cargar esa deuda en el patrimonio personal de la contadora y en el del intendente.