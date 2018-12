Chivilcoy: Britos sobre la suspensión de Guasones: “Me parece una canallada atribuirlo al cierre de Paquetá”

El intendente salió al cruce de la productora de la banda que suspendió el show pautado en la ciudad a raíz de los despedidos de la empresa, y aseguró que “Chivilcoy está de pie y que no falta dinero”.

Luego de que la banda Guasones suspendiera el show pautado en Chivilcoy, y lo atribuyera a la mala situación acarreada por el cierre de Paquetá, el intendente Guillermo Britos salió al cruce de los dichos y las repercusiones en los medios, y repudió que se utilice el tema para justificar la poca venta.

Al respecto, el mandatario local expresó: “A todos los medios que sin conocer Chivilcoy escriben que Chivilcoy es una ciudad fantasma y otras barbaridades por el cierre de Paquetá, los invito que vengan hoy a recorrerla. Estamos preocupados y ocupados por el tema, pero lejos de lo apocalíptico que quieren presentar”.

Al mismo tiempo reconoció que Paquetá ponía mensualmente en manos de sus empleados 13 millones de pesos, pero que también “el municipio pone en circulación mensualmente 100 millones y 36 de ellos son de sueldos. Además existen grandes empresas y mucho movimiento agro industrial y comercial”.

De esta manera, aseguró que “Guasones suspendió su show en Chivilcoy porque no lo publicitaron, cambiaron de lugar 4 días antes y de las dos mil entradas que pensaban vender en Buenos Aires vendieron 300”. “Si no cumplieron con el número establecido, porque vendieron menos entradas, me parece una canallada atribuir eso a lo sucedido en Paquetá”, apuntó.

Finalmente, afirmó que “Chivilcoy está en pie” y que seguirá gestionando “para que los 592 trabajadores que fueron indemnizados por la empresa se reinserten en mercado laboral lo más rápido posible, haciendo valer nuestra condición de propietarios de la nave y el terreno”.

(Cuarto Polìtico)