Chivilcoy: Britos mantiene la incógnita sobre su candidatura en 2019

A diferencia de otros jefes comunales, que ya manifestaron públicamente sus intenciones de competir por la reelección, el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, abrió un nuevo interrogante sobre su candidatura en las elecciones del año próximo, y sostuvo que “no” piensa “en las urnas, en los votos ni en 2019”.

“En estos tres años trabajamos al ritmo que la gestión requiere, sin pensar en las urnas, en los votos, en la reelección, realmente no pienso en el 2019, aunque no me lo creas, el día a día me obliga a estar atento a lo que sucede en la ciudad, a atender necesidades o reclamos, que me cuesta hablar de política”, sostuvo Britos en declaraciones a la prensa local.

Y en esa línea, dijo que hay días en los que piensa en no renovar por otro periodo al frente del Municipio. “Hay días en los que digo el año que viene termino, no sigo, y hay otros, que la gente, por el cariño que me transmite, por lo lindo que es escuchar un agradecimiento, me motiva a seguir”, agregó.

Asimismo, consideró que “falta mucho” para las elecciones, y que en ese periodo “pueden pasar muchas cosas”. “No puedo dejar de reconocer que estoy informado de lo que se dice de mí, pero no es momento de decisiones, hay cosas más importantes para solucionarle a los chivilcoyanos, que contarles si Britos será o no candidato. En marzo del año que viene preguntame”, insistió.

Cabe señalar que tiempo atrás comenzaron a circular versiones en torno a una posible candidatura de su hermano, el actual diputado provincial, Fabio Britos. “Lo estamos hablando, para que Fabio, que tiene una gran trayectoria de concejal y es mucho más político que yo, corone su carrera política como candidato a intendente”, había dicho el jefe comunal consultado al respecto en junio pasado.

(DIB)