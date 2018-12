Chacabuco: Se aprobaron el Presupuesto y el aumento de tasas

El oficialismo logró el apoyo necesario de la Asamblea de Mayores Contribuyentes y luego en el recinto para el aumento de las tasas municipales, que en el caso de la red vial alcanza el 55%.

El Concejo Deliberante de Chacabuco aprobó en la última sesión del año las ordenanzas de Presupuesto y Fiscal e Impositiva 2019. El oficialismo logró el apoyo necesario de la Asamblea de Mayores Contribuyentes y luego en el recinto para el aumento de las tasas municipales, que en el caso de la red vial alcanza el 55%.

“Estamos convencidos de que el momento que está viviendo hoy la sociedad, no es como para que lo carguen con un aumento de este tenor. En otro momento, podríamos estar de acuerdo, o si el aumento fuera un número menor, más razonable. Pero esto es desmedido”, afirmó el presidente del bloque del PJ-FpV, Javier Estévez.

En tanto, Lisandro Herrera, presidente del bloque Cambiemos, expresó que “nos llama poderosamente la atención desde el punto de vista político, la defensa del PJ basada en declaraciones de un sector al que le dieron la espalda. La deuda pendiente con el sector rural la tenemos bien clara. Por eso empezaremos a administrar los fondos del sector rural con un monitoreo permanente del propio sector. Es el camino correcto, porque este esfuerzo llega en servicios a los ciudadanos”.

“Comparto la apreciación de que es un momento duro, pero la responsabilidad que tenemos es no hacer demagogia y no hacer la más fácil. Porque si no, a mitad de año, tenemos que estar diciéndole a la gente que guardamos las máquinas porque no tenemos ni para el combustible”, respondió el edil oficialista, Mario Dicundo.

