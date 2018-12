Chacabuco: Aiola cumple al máximo con el cupo laboral trans y se ubica entre los pioneros de la Provincia

Chacabuco se convirtió en uno de los pocos distritos de todo el territorio bonaerense en cumplir con el porcentaje exacto de trabajadoras trans que reclama la legislación provincial.

En los últimos días, Víctor Aiola, utilizó sus redes sociales para anunciar la incorporación de Lara Molina al área de Derechos Humanos. De esa manera, Chacabuco cumple al cien por cien con la Ley de cupo laboral trans y se ubica entre los pocos de toda la provincia en hacerlo.

Además de Molina, que desarrollar tareas en materia de perspectiva de género y diversidad sexual en el área local de DDHH, también se encuentra en funciones Brenda Pilar Martinez, quien es secretaria dentro del sector de Obras Públicas.

“El apoyo del Estado es fundamental en este tipo de cuestiones. Y en este caso se nos está dando lugar”, señaló Molina. Al tiempo que sostuvo que “nunca busque la aceptación de la otra persona, sino el respeto mutuo, la condición de cada persona no tiene que condicionar ni el trato ni la sociabilización que tengas que tener con el resto de la comunidad”.

Asimismo, la nueva integrante del equipo comunal, remarcó que “el Intendente está muy abocado al tema, muy interesado”.

Por último, graficó que “es muy bueno, no solamente me está generando un puesto de trabajo más a mí, sino que me abre un montón de puertas para poder ayudar al resto”, en relación a su representación y trabajo para con la Comunidad Trans.

(Cuestiòn Polìtica)