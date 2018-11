CEyS: Nuevo gerente y proyecto de construcción de viviendas

El gerente de la CEyS, Matías Losinno, informó que, entre otras cosas, se ha designado gerente y se está proyectando la construcción de viviendas.

COMUNICADO DE PRENSA DE LA CEYS:

Designación del Gerente:

Como resulta de público conocimiento, ante la desvinculación con causa del ex gerente de esta Cooperativa se llamó a concurso abierto el día 13 de octubre por el término de 19 días para cubrir el cargo en cuestión. La convocatoria fue publicitada en diversos medios presentándose 8 postulantes de los cuales el único que cumplió los requisitos fijados fue el Ingeniero Eléctrico con posgrado en Seguridad e Higiene Fabricio Hernán Lostia. En consecuencia, el antes nombrado fue designado en sesión del consejo el día 12 de noviembre de 2018.

Al respecto, amén de los múltiples conocimientos que posee el Ingeniero Lostia en diversas áreas de esta Cooperativa nos permitimos destacar que el mismo posee matrícula habilitante en Seguridad e Higiene lo que sumado a la contratación del técnico en igual materia Matías González nos lleva a prestar un óptimo servicio diario en esta cuestión fundamental como lo es la seguridad e integridad de nuestros trabajadores. Esta mejora sustancial del servicio se contrapone con la contratación que había realizado la gestión anterior a través de un profesional de la ciudad de Tandil, que no tenía la matrícula vigente y que visitaba la Cooperativa en forma esporádica.-

Por último, con relación a este tema, deseamos poner en resalto que con el llamado a concurso para cubrir la vacante del puesto de gerencia hemos dado cumplimiento con las normas estatutarias, artículo 67 inc. “h”; permitiendo de esta forma que nuestra Cooperativa no sea sancionada como ocurrió en el último concurso de gerencia, donde al haber omitido la gestión por aquel entonces a cargo de la Ceys el llamado a concurso correspondiente nuestra Cooperativa fue sancionada.

Renuncia de Consejeros

Con relación a la renuncia de diversos consejeros y síndicos en el tiempo de gestión de este consejo de administración, deseamos manifestar nuestra sorpresa ante el tratamiento periodístico que algunos medios gráficos con intereses directos le dan al tema. En efecto, no todas las situaciones han sido iguales por lo que es conveniente efectuar una aclaración. En principio, cuando se removió al consejo de administración anterior por los hechos de público conocimiento accedieron al cargo de Consejeros titulares los Consejeros Suplentes Sres. Julián Carlos, Eduardo Sopranzetti y Paola Toledo. Los antes nombrados, personas de bien y de grandes condiciones éticas y morales habían solicitado sólo ser consejeros suplentes por sus obligaciones personales pero ante la remoción del Consejo anterior con gran responsabilidad social asumieron como titulares a sabiendas de que en breve renunciarían cuando se eligieran los nuevos consejeros. Así fue, y a los 40 días quedó materializado el reemplazo de los consejeros mencionados con quienes seguimos trabajando desde el lugar que sus obligaciones personales les permite.-

En cuanto a las restantes renuncias, el Sr. Vadillo ha tenido problemas de salud, en tanto que el Sr. Daniel Garcia, la Sra. Stella Maris Campodonico y la Sra. Marisa Poratti han manifestado cuestiones personales. En este punto queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a cada uno de ellos por el servicio que le han prestado a la comunidad en el desempeño de sus cargos. Es importante que se entienda que el grupo de delegados, síndicos y consejeros de la Cooperativa es un grupo humano heterogéneo con diversidad de ideas y personas con una modalidad de trabajo distinta a otras en donde por ejemplo, la figura de un líder cercena el debate y el intercambio de ideas de sus pares.-

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS:

Hace aproximadamente un año cuando como “Lista Verde” dábamos a conocer a la comunidad nuestros proyectos para la Cooperativa muchos se sorprendían y se mostraban escépticos ante la propuesta de construir viviendas para los asociados que no cuentan con acceso a ellas.

Hoy, a sólo 6 meses de gestión estamos en condiciones de informar que el primer paso esta dado pues hemos acordado una compra “ad referéndum” de la aprobación que por parte de los delegados exige nuestro estatuto de 5 lotes de terreno con destino a la construcción de viviendas. Por ello, el día 18 de Diciembre de 2018 a las 20:30Hs se celebrará una asamblea extraordinaria en el Salón Blanco de la Municipalidad que gentilmente el Sr. Intendente Mariano Barroso nos ha facilitado para el tratamiento de esta cuestión.-

Al brindar este nuevo servicio a nuestros asociados no hacemos más que ahondar en las raíces propias del cooperativismo, pues las cooperativas se basan en la ayuda mutua, la igualdad, equidad y solidaridad. Creemos en los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. En este orden de ideas, es bueno recordar que tanto nuestra Constitución Nacional como los tratados de derechos humanos que nuestro Estado argentino adoptó con jerarquía constitucional consideran a la vivienda como un derecho. Es en este sentido, que este nuevo servicio que, en su momento pensaron los redactores del estatuto de nuestra querida Cooperativa y que este Consejo de Administración pretende llevar a la realidad cobra una especial relevancia en un contexto socio-económico donde el acceso a la vivienda es restringido por los avatares de nuestra economía nacional.-

El proyecto se encuentra en pleno desarrollo a la espera de la aprobación de los delegados. Sin perjuicio de ello, deseamos dar a conocer que estará orientado a la adquisición por parte de asociados de nuestra Cooperativa que no cuenten con vivienda propia y que estarán exentos de participar en su adjudicación los miembros del consejo de administración, nuestros familiares directos y el personal jerárquico de nuestra Cooperativa.