CEyS: Denuncia sobre la anterior gestión

El Consejo de Administración de la CEyS Mariano Moreno, en conferencia de prensa, denunció irregularidades que surgen de la auditoria que viene realizándose.

Matías Losinno fue quien detalló que siendo presidente Omar Malondra, se firmó un convenio con la Cooperativa de Provisión de Servicios para recolectores, de la ciudad de Santo Tomé (Santa Fe) para el uso en comodato de una planta hormigonera de las dos que poseía la CEyS en ese año. Losinno explicó que “se entregó en comodato por un plazo de un año y sin cargo. Transcurrido el año, la cooperativa santafecina podía devolver la planta o abonar una suma de 23.000 dólares; dinero que nunca ingresó a la Cooperativa, ni se devolvió la máquina, por lo que estamos en condiciones de decir que ha desaparecido una planta hormigonera” afirmó. El gerente de la entidad, Fabricio Lostia, apuntó que tras consultas en el INAES y por recomendación del abogado penalista de la entidad, se conoció que “la cooperativa de Santo Tomé no estaba registrada como empleadora y que desde hace muchos años no presentaban balance alguno”, también anticipó que se intimará a la entidad y a sus responsables “aunque se desconoce si la misma sigue existiendo, ya que no tenían conocimiento de ella en la Municipalidad de Santo Tomé”.

Losinno también informó acerca de los generadores que la CEyS había adquirido por 8 millones de pesos y que arribaron al país en el año 2015 “los generadores nunca pudieron ser liberados” aseguró. Detalló que pudo corroborarse que el despachante percibió una suma de millonaria por sus honorarios de un servicio que nunca prestó, ya que los generadores no se pudieron sacar de la aduana. Losinno manifestó que “nos enteramos que los generadores fueron expropiados por el Estado argentino por tener distintas irregularidades en los equipos y su documentación. Dicha adquisición fue posible porque la Cooperativa acudió al Proinged (Programa de Energías Renovables Provincia de Buenos Aires), quien procedió a entregar un crédito a esta entidad, y ahora el Proinged busca recuperar lo prestado, como corresponde” aseguró Losinno, remarcando que “es una gran pérdida para la Cooperativa”.