Categorías del Sur Santafesino en Colón

Luego de tantos idas y vueltas, categorías del Sur, volvió al autódromo ¨Emilio Reybet¨ de la ciudad de Colón.

Se luchó tanto para que la categoría pudiera presentarse en esta trazado que fue un festejo generalizado la vuelta al ¨Reybet¨.

Fue tan así que, como un llamado de la sirena e Bomberos, todos se alistaron para decir presente y no solo los propios, sino también varios pilotos que de distintos lugares engrosaron cada divisional, para llegar a los 103 pilotos que disfrutaron de un gran festival automovilísico.

Esto no fue casualidad, sino fruto del esfuerzo de los que le ponen el hombro a la categoría, citando a los mas visibles, con Carlos Savino y Néstor Giarda.

Llegábamos a Colón con un panorama climático bastante complejo, porque había caído agua el viernes y sábado y el domingo con bastante humedad se comenzó con el espectáculo, el que durante su desarrollo tuvo la visita alrededor de la 15, 30 del sol, que asomó varias veces para dar aún mas brillo al final de la jornada.

Comenzaremos a contarles que aparecieron en la pista los del Turismo G2 donde el más rápido de la jornada fue el de Rosario Nicolás Latino con un registro de 53.762 milésimas. No hubo series en esta competencia y en la final se impuso Latino escoltado de ¨Nico¨ Finelli y Luis Patek. Pocos autos, pero muy parejos. La mejor vuelta de la final para Nicolás Finelli con un registro de 53.655 milésimas. En el campeonato es líder Latino con 153 puntos.

Llegó el turno del Turismo Agrupado 1.400 donde se corría con pilotos invitados. En los titulares clasificó adelante el binomio Leo Díaz / Nico Alonso con un tiempo de 54.503 milésimas. En la final ganaban Leandro Zanassi / Leonardo Díaz, escoltados por Leo Díaz / Nico Alonso y Leo Rovella / Enrique Rovella.

Cerraban el lote de clasificados Sergio Díaz / Eduardo López, Enrique Hidalgo / Luis Rosello y Gustavo Antunez / Omar Veloz.

En los Invitados, el más rápido en clasificación fue ¨Quique¨ Hidalgo / Luis Rosello con un tiempo de 1.03.435 milésimas, recordemos que salieron a clasificar con el piso muy húmedo, por eso la diferencia de unos a otros.

En la final se iban a imponer Lea Zanassi / Leo Díaz, quienes fueron seguidos por Leo Díaz / Nico Alonso y ¨Quique¨ Hidalgo / Luis Rosello. Finalizaron luego Martín Goycochea / Matías Ale, Sergio Díaz / Eduardo López, Gustavo Antúnez / Omar Veloz, Leandro Vidano / Javier Spagnuolo con el Renault 4 y Leo Rovella / Enrique Rovella. En esta categoría volvía al automovilismo el de 9 de Julio, Santiago Meli a bordo del Gordini del TJ Competición sin desentonar y luego excluído por un toque.

En la general la victoria quedó para Zanassi / Díaz. La vuelta más rápida en la final, Leandro Zanassi con un registro de 53.909 milésimas a un promedio de 86.813 Kms.

La Fórmula 1.400 presentaba 13 máquinas y el más rápido fue el de Rojas Franco Lucero quien clavó en el reloj un tiempo de 47.667 milésimas.

El de Rojas largó y llegó primero a la bandera a cuadros demostrando un andar rápido y parejo, seguido por el jóven Alejo Spilj que terminó muy cerca del puntero siendo tercero el local Gonzalo Giuli recuperando protagonismo en la divisional. Luego del terceto ganador cruzaron la línea de llegada el de Ramallo Damián Sabbioni que le cae bien el ¨Reybet¨, el de San Pedro Eze Iglesias, de buen trabajo, Rodrigo Ferreyra, quien ya se acostumbró con el auto de Siutti a coquetear con los puestos de privilegio, el de Junín Gastón Ledesma, otro jóven luchador, el debutante Fernando Migliori que se dió el gusto de llegar a la cuadriculada, Gustavo Guenier quien hasta Colón lideraba el torneo, Fernando Riva con auto recuperado del golpe de Marcos Juárez y Sebastián Sampaolesi cerrando el lote de los Fórmulas. Quedaron detenidos Guillermo Migliori y Ricardo Tonellatto. Lo mejor de la final lo marcó Lucero con 47.572 a un promedio de 98.377 kms. a la hora.

Alejo Spilj luego de Colón es el flamante puntero del campeonato con 118,50 unidades.

Llegaba la hora de los 1.100 y el ambiente de los ¨Recortados¨ era de fiesta y no faltaba motivo ya que entendieron que tirando todos para el mismo lado iban a convertir la divisional en una de las ¨Vedette¨de CDSS y mucho tiene que ver el ¨Pipa¨ Armentano. Habían llegado a Colón 17 máquinas con el aporte de los que venían de la tierra, que van a dar pelea bien arriba.

Clasificaron y el campeón Nicolás Bonello marcando 51.490 milésimas. El piloto de Colón también se iba a quedar con la final luego de luchar mano a mano con Juan Gregoris, hasta que el de Junin se pasó en la curva 2 y dejó a Bonello mas tranquilo. En la segunda posición quedaba el de Ameghino Jony Sarmiento para seguir peleando arriba y tercero cerrando otra buena actuación Gonzalo Alberti.

Luego de podio chico se encolumnaron Juan Paesani, el ¨Tri campeón de la tierra, que con ese buen auto seguramente en la próxima estará peleando la punta, fue quinto Pablo Bacaloni con una excelente actuación y sexto Nico Armentano que al igual que Bacaloni fueron protagonistas importantes en la 1.100.

Cerraron luego Ignacio Fernández que suma y suma, Fernando Foresi que se adapta cada vez mas al asfalto, Sergio Galván que volvía luego de un impás, Daniel Muñoz otro que viene del Turismo del Centro, Eduardo Bacaloni que debutaba en la divisional, el retornado Sergio Fabricius y Daniel Maroscia que suma para estar entre los 6 primeros del torneo.

Quedaron afuera 4 que iban a dar espectáculo arriba coo Juan Gregoris, Fernando Castroagudín, Alvaro Oroza y Darío Navalesi.

Seguramente que para la próxima el público ¨Tuerca¨ no se perderá el espectáculo que darán los ¨Recortados¨ ya que todavía faltan que retornen Quinteros, Deluca y otros mas que vendrían de la tierra. El mejor registro de la final lo marcó Jonathan Sarmiento con 52.159 a 89.726 Kms. a la hora.

El campeonato lo encabeza Nico Bonello con 160,50 puntos.

El público no se movía del circuito aún teniendo en cuenta que el clima no acompañaba, nublado y mucho frío, pero faltaban los 128 y los dos TC el 2000 y el 4000.

Salían a pista los Fiat 128 con Ignacio Padrani marcando el camino, ya que el piloto local había sido el mejor en clasificación con un tiempo de 52.680 milésimas de un parque de 18 máquinas.

En la final Padrani largaba adelante con las ¨Fieras¨ atrás, ya que lo iban a ir a buscar, el campeón Pablo Serra, Marcelo Fernández, Facundo Biginelli, Jonathan Benítez, Lucas Perucca, Mario Dipenda, Juan Baigorria y Santiago Sbuttoni con la particularidad que en 2017 y lo que va del 18 ganaron todos excepto Benítez que tiene un 2 puesto.

Se apagaba el semáforo y mientras estuvieron sin Auto de Seguridad pelearon la punta Padrani, Serra y Fernández, mientras que el segundo pelotón estaba al acecho. Padrani manejó con solvencia sobre la pista pues no es nada fácil tenerlo a Serra y Fernandez atrás. Al cabo de las 14 vueltas Padrani se impuso con un tiempo de 13.57.015 ganádole a Serra por solo 0.277.

Carrerón del Turismo Fiat 128 que desde el año pasado viene muy competitivo y regalándonos ganadores distintos. En 4 carreras vieron la cuadriculada primero que todos Lucas Perucca, Pablo Serra, Santiago Sbuttoni y ahora ¨Nacho¨¨Padrani.

Lo escoltaron Pablo Serra y Marcelo Fernández. Cerraron fila el de Baigorrita Facundo Biginelli, Lucas Perucca, Jonathan Benítez, el retornado Mario Dipenda, el de Vedia Juan Baigorria, el de Lincoln haciendo una buena carrera Mariano Claverol, Andrés Pellizza y Diego Pirchi, dos luchadores que van mejorando carrera tras carrera, el debutante de Lincoln Santiago Pagella, Germán Rossi, José Grande y Daniel Maroscia. La vuelta mas rápida en la final la consiguió Mario Dipenda con un tiempo de 52.665 a un promedio de 88.864 kms. por hora.

Primero en el campeonato está ¨Nacho¨ Padrani con 127,50 puntos y espera la próxima que será el 29 en este mismo escenario.

Llegaban los TC 2000 entonados ya que el parque estaba interesante con 15 auto en pista y entre ellos se llevó la ¨Pole¨ Diego Chevalley, el local que con un Gol marcó 54.306 milésimas.

A la hora de acelerar en la final, el ¨Poleman¨ picó primero y comandó el lote hasta cumplir un giro, porque en la curva 2 se enganchan Simioni y Dell Elce que se encontró con el del Escort evitando irse afuera y por el golpe el Renault 18 de Elvio se levanta de atrás y da 3 giros en un vuelco que por suerte no tuvo consecuencias físicas para el piloto.

La carrera se paró con roja y en la nueva largada nuevamente Chevalley conservó la punta por un giro ya que por dentro en la primera curva se quedó con la punta el del Escort Walter López que no iba a poder disfrutar tampoco de la punta ya que desde atrás se venía Pandrich y Antelo.

Tan fue así que el de Tigre, con el buen auto que le presta el juninense Gastón Titanti, se quedó con una importante victoria. Fue segundo Pandrich y tercero Walter Pérez con un Escort muy veloz, sumándose junto a su hermano Germán a la categoría. Luego cerraban el clasificador Martín Quiroga que anduvo bien adelante toda la carrera, Fabrizio Frutero que todavía mantiene la punta del campeonato, Pablito Savino que de a poco y con trabajo van llevando al Escort mas arriba, Ignacio Juan con el UNO que no le funcionó como las primeras carreras, Tomi Bonello, Juan Cerri y Germán López. Lo mas rápido de la final fue para Juan Antelo, pero no le sirvió de nada al final, final porque el auto no pasó la técnica y por ese motivo fue excluído quedando como ganador Matías Pandrich.

Buena carrera del TC 2000 que sumó mas autos y mejor espectáculo.

Por último llegaba el TC Santafesino con el regreso del piloto de Lincoln José Maldonado que se quedó con todo ganando la clasificación con un tiempo de 51.109 milésimas.

En la final José largó bien y conservó la posición hasta el final, sin sobresaltos, porque atrás se peleaban Marcelo Ayala, Kifa Raies, Adriel González y Diego Del Canto, mas Atrás Flavio Fantone que no encuentra el auto nuevo, Mariano Nasisi y Carlos Lamorte con un auto muy rendidor. 15 autos largaron la final y Maldonado se quedó con la carrera y la mejor vuelta a un promedio de 91.887 kms. a la hora sus escoltas Adriel González y Marcelo Ayala, redondeando un buen trabajo. Cerraron luego Salomón Raies, Diego del Canto, Flavio Fantone, Mariano Nasisi, Carlos Lamorte, el reaparecido Mauricio Armentano con el Polara, otro que volvía José Ayala, Hugo Sánchez, el debutante Juan Bigliati y otro nuevo, Jorge Trifiletti. El puntero del certamen es Adriel González que suma 127,50 unidades.

Buen parque del 4000 que para la próxima seguro serán arriba de 20 y el espectáculo mejora día a día en esta Categoría del Sur que se va convirtiendo en atracción de varios pilotos de distintas categorías de una amplia zona. Salió todo bien y a trabajar para la 5ta. fecha que en 21 días será realidad.

