Casares: “El oficialismo dice que no les molesta el control, pero en los hechos demuestran lo contrario”

Así lo expresó a Cuarto Político la edil de Cambiemos, María Lucas, tras el rechazo del oficialismo al proyecto para crear la Oficina Anticorrupción.

Luego de que el Concejo Deliberante rechazara en la última sesión ordinaria el proyecto de Cambiemos para la creación de una Oficina Anticorrupción, desde la oposición desestimaron los argumentos esgrimidos por el oficialismo y cuestionaron la actitud de los concejales de los dos monobloques.

Consultada por Cuarto Político, la concejal de Cambiemos, María Lucas, consideró que el rechazo tuvo que ver con la postura del oficialiso “reticente al control”. Además, cargó contra los ediles Emmanuel Gemelli y Jorge Zabala, y expresó: “Del oficialismo no nos sorprendió pero si de los otros bloques que están como oposición para controlar, y esto es una herramienta mas que se le daba a los vecinos”.

Respecto a los argumentos que expusieron ambos, la edil comentó que Gemelli consideró “que para eso estaba el tribunal de cuentas, cuando lo que hace es controlar lo administrativo y que las cuentas este bien; y Zabala dijo que era incrementar el gasto para el Municipio”. “Nosotros entendemos que cualquier forma de control no es un gasto sino una inversión para saber donde va el dinero de los casarenses”, agregó.

En cuanto a la explicación del oficialismo de no querer incrementar la planta política, Lucas aseguró que se han creado otros cargos y que “esta era una herramienta para los casarenses, porque esta gestión esta manchada de sospechas de corrupción, y era una oportunidad para demostrarnos que están haciendo las cosas bien”. “Manifiestan que no tienen inconvenientes en no ser controlados pero en los hechos no lo demuestran”, apuntó.

Balance

Por otra parte, consultada sobre el trabajo durante este año y el balance, la edil destacó la aprobación de proyectos muy importantes propuestos por su bloque como el SAME, el Pacto Fiscal, la publicación de las Declaraciones Juradas, el Presupuesto Participativo para 2019, entre otros.

“El balance es totalmente positivo, presentamos infinidad de proyectos y logramos aprobarlos mas allá de las diferencias políticas. Buscamos consensos, aceptamos modificaciones, salieron proyectos interesantes y que no pasaba hace mucho en Casares”, concluyó.

