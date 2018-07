Casares: Concejal de Cambiemos declaró por su denuncia sobre el gasto de $800 mil en algodón

Tras la denuncia radicada por el bloque Cambiemos de Carlos Casares, vinculada a supuestas irregularidades por parte del Municipio en la compra de algodón y gasas por un valor de $833.332, la edil del espacio, María Lucas, declaró días pasados ante el fiscal Juan Garriz, a quien ratificó la autenticidad de la factura y la falta de contacto con el proveedor.

La concejal afirmó que la factura no es “trucha” y que junto a sus pares trataron de localizar datos del proveedor al igual que a su persona, sin lograr el cometido. “Entramos al sitio web de Mercado Libre para ver si podíamos comprar algodón o gasas y es un vendedor que está registrado hace 11 años pero no registra ninguna venta, llamamos al número de teléfono que figura en la factura, la factura es la número 88 y tiene 25 años de actividad, nosotros hicimos todo y entendemos que es la justicia la que tiene las herramientas para investigar”, había expresado tiempo atrás.

Cabe recordar que en la rendición de cuentas, los concejales de la oposición pusieron el ojo en la compra de gasas y algodones y en donde se encontraba esa supuesta cantidad, que la compararon, al valor actual del algodón, a 20 camiones volcadores.

Lucas volvió a insisitir en el deber que les corresponde como funcionarios públicos “de denunciar aquellos que nos despierta sospechas o que no está bien” y en “la obligación de hacer la denuncia, porque si no es así, el delito lo estaríamos cometiendo nosotros, que es no denunciar”.