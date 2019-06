Carta de lectores

Quiroga: Tierra de oportunidades

(Por Felipe Carrillo – DNI: 16.220.039)

De ninguna manera esta nota pretende dar argumentos a las viejas aspiraciones del maqui (movimiento autonomista de Quiroga) que supiera tener vigencia en los 70 y si bien algunos sucesos han hecho que la diferenciación acontezca solo se desea mostrar un costado enorme y positivo que el susodicho o sea yo ha visto un lugar especial con características especiales de desarrollo y quiero compartir esa visión con los lectores.Con asombro he visto el potencial de desarrollo de muchas microempresas que nacieron en Quiroga y persisten y crecen a pesar de las circunstancias económicas, lácteas, mieleras, ganaderas, cerealeras y hasta espectáculos culturales florecen y muestran visiones que ameritan acompañamiento de políticas de desarrollo y crecimiento de parte del poder político de turno.Eso no sucedió durante los 10 años del intendente radical originario de la localidad que pudo haber puesto en el sitial que merece,paso sin pena ni gloria su secretario de desarrollo al igual que el renunciado funcionario de producción del gobierno actual de cambiemos que durmió siesta durante 38 meses y poco aporto al momento productivo necesario de los pueblos y de la ciudad cabecera. También duerme turismo de la municipalidad siendo este un elemento potencial de crecimiento vital Estas localidades de nueve de julio que bullen de iniciativas de desarrollo muy poco acompañadas son complementadas con otras medidas que en el caso de Quiroga su cooperativa enorme visionaria que logro conexión de alta velocidadvía fibra óptica en internet siendo la única localidad que tiene este servicio en nueve de julio,y tiene en carpeta la energía eólica&solar que le imprimara desarrollo a la localidad , si la cooperativa de Quiroga pudiese implementar que los tenedores de paneles solares se convirtiesen en prosumidores(productores consumidores) de energía seria pionera en la región pero ya tiene varias medallas que mostrar por sus aportes que ponen a Quiroga en un sitial relevante.Su festival rock al campo debería ser el nuevo cosquin rock de las pampas y un hito latinoamericano si contara con sponsor de dimensión y no tener que ir en procesión a la muni del nueve a recibir un estipendio modesto porque digamos este enorme festival sería tan enorme que arrastraría inversiones turísticas en Quiroga si contara con el apoyo necesario.Quiroga tierra de oportunidades no tiene techo para el desarrollo productivo pero necesita un gobierno municipal que entienda y acompañe ese potencial cosa que no ha sucedido aunque en el mientras tanto sería muy bueno que la localidad por motus propio forme una comisión de producción&turismo y descolle como lo ha hecho con iniciativas propias,todas las veces los habitantes de la localidad marcan el rumbo aquel que no alcanza a ver la clase política y le cuesta plasmar en iniciativas,las que a estos habitantes les sobran para mostrar en realizaciones contantes y sonantes.Hasta siempre quiroguenses, enormes abrazos.