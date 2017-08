CAPACITACIÓN DIOCESANA EN 9 DE JULIO

Los Scouts se formaron para formar.

El Escultismo Católico Diocesano (ESCADI) realizó un curso de dirigentes entre el 29 y 30 de julio en el Colegio Jesús Sacramentado de la ciudad de Nueve de Julio.

Más de 60 personas, entre organizadores y dirigentes de los diferentes grupos scouts participaron de los cursos teóricos prácticos que se desarrollaron durante la jornada. Entre ellos estuvieron el de Santa Rosa de Lima (Bragado); Nuestra Señora de Fátima (Nueve de Julio); San Roque González de la Santa Cruz (Carlos Casares); San Martín de Porres (Trenque Lauquen); San Ruperto (América); y Joannes Paulus II (General Pico, La Pampa). También concurrieron interesados en formarse para reabrir el grupo que funcionó hace tiempo en 30 de Agosto.

La capacitación estuvo a cargo de la Escuela de Adiestramiento y del Maestro Scouts (MS) Padre Germán Loriente, capellán diocesano y director de la misma. Se dictaron los cursos de Capacitación Inicial y Desempeño de Roles, a los que concurrieron 26 y 16 dirigentes diocesanos respectivamente.

“Consideramos que la capacitación busca el crecimiento personal de los dirigentes porque estamos convencidos de que no se puede amar lo que no se conoce y no se puede transmitir lo que no se sabe. . Y nuestra finalidad justamente es formarnos para transmitir el Espíritu Scouts a los jóvenes y niños”, aseguró la jefa del ESCADI, la M.S Elisa Buono.

Por iniciativa de Monseñor Ariel Torrado Mosconi concurrieron además 15 seminaristas de la diócesis.

El ESCADI agradeció a todos quienes colaboraron en la organización y en el desarrollo del encuentro.