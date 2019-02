Campo:”Si no se cumplen las promesas, el Gobierno va a tener un castigo en las elecciones”

El titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco, cuestionó la atención oficial al estado de los caminos rurales. “Vamos a estar atentos”, se comprometió.

“En la Provincia se dieron cuenta de que hasta ahora la gestión que han tenido no le han prestado atención al campo y saben que el campo está molesto con ellos, entonces no nos podemos olvidar que ahora viene un año eleccionario, son todas promesas ahora, hay que dejarlos andar a ver de qué pata aflojan”.

Las palabras pertenencen a Matías de Velazco, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), quien realizó un balance de la reunión con la Mesa Agropecuaria provincial, que la gobernadora María Eugenia Vidal encabezó días atrás.

“Vamos a estar atentos en Carbap para ver si esas promesas quedan en palabras y, si no pasan a los hechos, indudablemente les va a repercutir“, consignó De Velazco a Radio Continental. De esta manera, no descartó que el gobierno pudiera tener un impacto en las elecciones.

“El campo está molesto con el Gobierno y quiere que este año cumplan las promesas que han hecho y que cambien las cosas. Si no lo hacen, van a tener un castigo en las próximas elecciones”, remarcó.

El titular de CARBAP hizo hincapié en “la enorme presión impositiva que tiene la Provincia y los municipios a través de las tasas sobre el campo” y lo comparó con la situación de los caminos rurales, el talón de Aquiles para la Provincia y los municipios.

“Los caminos son un reclamo constante, lo que pasa es que la Provincia no termina de tomar el toro por las astas. Le pedimos que sean de mano un poco más dura con los municipios porque pagamos las tasas y los caminos no se arreglan. La Provincia tiene ese concepto de autonomía municipal y no le quiere poner el cascabel al gato”, ahondó.

En ese punto, indicó que hasta ahora desde el gobierno bonaerense “no hicieron nada” por los caminos rurales. “Piensan empezar en abril por la zona norte de la provincia, sería tres tramos de 4 mil kilómetros”, agregó

