PARTICIPACIÓN NUEVEJULIENSE.

Entre el 09 al 13 del cte. mes, organizado por el Club Villa Martelli, se disputará en Vicente López, el Campeonato Argentino de Ajedrez, organizado por esa institución y la Federación Argentina de Ajedrez (FADA). Será director del Torneo Ivanna Petrucci, siendo Arbitro Principal Beatriz Liendro, quien es Árbitro Internacional.

El Torneo se desarrollará en el Centro de Convenciones Arturo Frondizi, sito en Narciso de Laprida nº 150 de Vicente López

El certamen cuenta con un control de Tiempo de 90 minutos con 30 segundos adicionales desde el inicio de las partidas.

Hasta las 17 horas del día 04 del cte. mes, han confirmado su participación 345 jugadores de todo el país, dividiéndose en las categorías:

Sub 8 Absoluto: 23 Participantes, Sub 8 Femenino: 08 Participantes

Sub 10 Absoluto: 46 Participantes, Sub 10 Femenino: 23 Participantes

Sub 12 Absoluto: 53 Participantes. Sub 12 Femenino: 23 Participantes

Sub 14 Absoluto 56 Participantes, Sub 14 Femenino: 21 Participantes

Sub 16 Absoluto 38 Participantes, Sub 16 Femenino: 17 Participantes

Sub 18 Absoluto 27 Participantes, Sub 18 Femenino: 10 Participantes

Los campeones de cada categoría, serán jugadores oficiales para representar a nuestro país en los próximos campeonatos Sudamericano, Panamericano y Mundial.

El Juvenil Valentín Heredia, será participante en la categoría Sub.14, representando al Club Sarmiento de Junín, por estar este federado a la Fada, requisito indispensable para disputar este torneo, encontrándose preclasificado 3º entre 56 participantes.

Heredia ha contado con el apoyo de su “hacedor ajedrecístico”, el Profesor Oscar Falcinelli, el actual profesor de la Escuela Héctor Decio Rossetto, Gonzalo Garabano, y el FM Diego Mussanti. Es de destacar también la colaboración en el juego de los jugadores del Club Español.

Valentín Heredia, se coronó campeón argentino, en categoría sub 12 en el año 2016, en Villa Giardino, Córdoba, luego de haber conseguido otros títulos, entre los cuales fueron de notoriedad el pre clasificatorio para ese certamen disputado en Entre Ríos, el cual termino invicto. Fue Campeón del Gran Prix Provincial de Ajedrez en categoría Sub 12, Sub 15 (contando 12 años) Sub 18 años 2016 y 2017, con 12 y 13 años respectivamente. También obtuvo el primer puesto en el tradicional torneo Peoncito, que se juega en la ciudad de Junín, en categoría Sub 10 en el años 2014 y Sub 12 en 2015 El mismo torneo lo ve consagrarse subcampeón empatando el primer puesto en el años 2017 en categoría sub 14.-

Fue representante Argentino en los campeonatos Panamericano (Uruguay nº 12 entre 36 jugadores) y Sudamericano en Chile (nº 11 por desempate técnico entre 86 jugadores). Ambos en categoría sub 12.-

En la actualidad está teniendo clases de apoyo con el MI, Maestro Internacional Benjamín Mela.