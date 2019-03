Cada día, 85 adolescentes se convierten en madres en la provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires 85 chicas menores de 19 años se convierten en madres cada día, según cifras difundidas por la Secretaría de Salud de la Nación correspondientes a 2017. Y si bien el número de embarazos adolescentes en territorio bonaerense se mantuvo casi sin variaciones respecto al año anterior, sí se registró un considerable aumento en los partos de menores de 15 años.

Los embarazos adolescentes representan un 11,6% del total. En rigor, en 2017 nacieron un total de 30.720 niños de madres con menos de 19 años, 591 de los cuales fueron partos de chicas de entre 10 y 14 años.

Y si bien en términos generales casi no hubo cambios respecto a las cifras 2016, cuando se registraron 30.669 nacimientos, sí creció la maternidad en la adolescencia temprana en un 52%. Es que en 2016 las madres menores de 15 habían sido 387, es decir 204 menos que en 2017.

Estos datos cobran relevancia en medio de la polémica que se registra en Tucumán por el incumplimiento del protocolo de aborto no punible, que provocó que una nena de 11 años embarazada producto de una violación, tuviera que ser sometida finalmente a una cesárea. En esa provincia hubo 137 partos de chicas menores de 15 años en 2017.

Cabe señalar que a nivel nacional, la cantidad de nacidos vivos de madres adolescentes menores de 19 registró un descenso, con 5.245 nacidos vivos menos que el año anterior, lo que significó una reducción de un 20%. Pero para el grupo de adolescentes de 10 a 14 años, hubo un leve ascenso de 74 nacimientos.

De acuerdo a una encuesta realizada por el Gobierno provincial hace dos años, cuyos datos fueron difundidos a mediados de 2018, los jóvenes de la provincia de Buenos Aires inician su vida sexual a los 16 años.

La encuesta registró conductas respecto a la prevención del embarazo y de las enfermedades de transmisión sexual en jóvenes de entre 15 y 29 años, y reveló que 4 de cada 10 chicos y chicas no usan siempre métodos anticonceptivos, mientras que el 30% de las mujeres utilizó alguna vez la denominada “pastilla del día después”.

Al indagar sobre los motivos de la no utilización de métodos anticonceptivos, el 24% de las chicas dijo que no lo hacía porque su pareja no quería.

El año pasado, en medio del debate por el proyecto de aborto legal que llegó al Congreso, pero que finalmente no prosperó al obtener la negativa en el Senado, también hubo una fuerte polémica en torno a Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas. Pese a que desde 2006 existe una ley, la 26.150, que crea el Programa ESI, varios padres comenzaron a oponerse a esa enseñanza en los establecimientos educativos de todo el país, mientras crecieron las presiones de la Iglesia para dar de baja esa normativa.

A partir de esa situación, ingresó un nuevo proyecto al Congreso que busca garantizar el cumplimiento de la ley en todo el territorio nacional y declararla “de orden público”, lo que implica que todas las provincias deberán impartir los contenidos curriculares de la ESI en las instituciones educativas, sean privadas o públicas. Es que pesar de que se aprobó hace 12 años, sólo 9 de las 24 jurisdicciones adhirieron a la normativa.

Asimismo, el proyecto elimina la posibilidad de que los establecimientos educativos adapten la ESI a “su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”. Quienes impulsan la modificación sostienen que ese apartado ha permitido la obstaculización de la enseñanza de educación sexual en escuelas religiosas. (DIB) MCH