Buscan quitarle el nombre de Néstor Kirchner a bienes públicos de la provincia

Una vez más, el diputado por la Coalición Cívica en el frente Cambiemos, Guillermo Castello, volvió a cargar contra el kirchnerismo, modalidad que viene siendo costumbre desde su llegada a la legislatura.

El “lilito” desenfundó un proyecto del año 2016 donde se establecían nuevas reglas para la imposición de nombres a los bienes públicos (calles, rutas, escuelas, etc). En su momento el trabajo legislativo no tuvo el tratamiento esperado pero aprovechando el escándalo por los “cuadernos”, “sería un buen momento” apuntó el marplatense.

“Es una vergüenza que el Estado siga homenajeando a un corrupto como Néstor Kirchner a través de bienes públicos con su nombre. Por eso, volvimos a introducir el proyecto que exige 10 años desde la muerte de una persona antes de imponer su nombre a un bien del Estado provincial” agregó el diputado oficialista.

Asimismo, agregó que “los bienes públicos son de todos. No son de los particulares ni de un partido político. No son del kirchnerismo” y resaltó que “la iniciativa está respaldada en el principio republicano que establece que los bienes públicos pertenecen a la sociedad, no a los gobernantes de turno”.

Según el legislador, “el proyecto presentado apunta a combatir el culto a la personalidad que caracterizó al régimen kirchnerista y a terminar con la confusión populista entre Estado, partido y líder”.

Por último, Guillermo Castello afirmó: “En la década pasada hubo una práctica arbitraria de ponerle “Kirchner” a todo. Registramos 175 casos en la Argentina y 60 en la provincia de Buenos Aires, y eso hay que terminarlo”.