Bragado: Visita del máximo representante diplomático del Reino Unido

Fue declarado por el Intendente, como “Huésped de Honor”.

Con mucha creatividad, organización y colorido, se puso en marcha oficialmente este mediodía la X edición del Modelo Naciones Unidas Bragado, bajo la metodología del programa Uniendo Metas, con el inestimable apoyo de la asociación Conciencia, la Municipalidad de Bragado y la empresa Acerbrag.

Además del esperado desfile de las delegaciones, esta edición contó con la presencia del embajador del Reino Unido en Argentina, Mark Kent, que fue declarado “Huésped de Honor” por la Municipalidad de Bragado. El diplomático fue recibido en la Comuna por el intendente Vicente Gatica y luego participó del acto de apertura del Modelo.

El modelo se realizará durante la tarde de este miércoles, los dos turnos del jueves y también el viernes. Se tratarán diversos tópicos, siendo algunos de ellos el narcotráfico (en la Sala de tratados), la obesidad infantil (Asamblea general y ECOSOC), el futuro alimentario sostenible (G20) y la situación de SUDÁN (Consejo de Seguridad).

El encargado de dar la bienvenida en nombre del Estado Municipal, a los casi 600 participantes regionales, fue el Presidente del Concejo Deliberante, Aldo Expósito.

“Quiero felicitarlos porque el comienzo fue auspicioso y así será todo su desarrollo” dijo el concejal para agregar que “más allá de representar una Nación, cada uno de ustedes se llevará experiencias que enriquecerán sus vidas”.

“Mientras fui estudiante con mucho esfuerzo personal y de mi familia me fui acercando a mis metas, como seguro muchos de ustedes acá lo están haciendo; me gusta pertenecer al grupo de los que hacen el esfuerzo y que reenvidan que para lograr los objetivos no hay que hacer trampas ni tomar atajo” dijo Expósito.

“Las sociedades necesitan que ustedes participen activamente en el diseño de las soluciones de los problemas que cíclicamente nos ponen en la encrucijada de resolver que país queremos ser: si uno carente de valores dominado por la corrupción o una República donde se respeten las instituciones, donde hayan derechos que se protegen y cumplen al igual que las obligaciones” destacó hablándoles a quienes se comprometieron con esta actividad.

Finalmente sostuvo que “los jóvenes son mencionados como el futuro… yo en cambio les digo: es ahora, este es el momento. Hay que jugarse por el país, hay que tomar la iniciativa y ponerse en marcha con acciones como estas porque creo que el futuro es el presente que está en continuo movimiento”.