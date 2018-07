Bragado: Se viene la “Expovinos 2018”

La 13º Expovinos Bragado se realizará del 17 al 19 de agosto con una amplia propuesta de actividades para disfrutar de un evento cultural y turístico que representa a la ciudad desde hace años.

A poco menos de un mes de su comienzo, los colegas de “La voz de Bragado” dialogaron con Sergio Cerro, el empresario local y titular de vinoteca “La Bodega” para conocer más detalles acerca de esta muestra de vinos que tiene repercusión nacional.

En primer lugar expresó su alegría por ver como cada año la “Expovinos” se va ganando un lugar dentro del calendario de actividades relevantes en Bragado y que eso demanda un compromiso permanente para “elevar la vara” edición tras edición.

“Queremos que cada año el evento sea mejor y la gente que nos visite encuentre cosas nuevas y les resulte atractivo para que siga viniendo” señaló.

Para la 13º Expovinos los visitantes podrán disfrutar de la tradicional muestra de vinos donde también habrá quesos, encurtidos, aceitunas, chocolates, café y el restó a beneficio como cada año.

El sábado 18 será el “Coctel a Orillas del Viento” en el Club Náutico, habrá un torneo de “footgolf” en la cancha del “Bragado Golf Club” y al día siguiente el “Abierto de Vinos y Golf”.

La novedad será la incorporación del footgolf, una disciplina que hace poco se comenzó a jugar en Bragado y que se decidió vincularla a lo se hace con el golf durante este evento.

En cuanto al apoyo de las empresas y del propio municipio, Sergio Cerro comentó: “Siempre agradecemos el acompañamiento a todas las empresas y a la municipalidad, que creemos y estamos convencidos que el marco que genera hacer este evento en ese lugar es muy interesante. Pero no me quiero olvidar del Club Náutico, Bragado Golf, ya tenemos alrededor de 25 bodegas confirmadas y va a haber muchas novedades con bodegas nuevas que no habían participado nunca y que le va a dar un atractivo más al evento”.

La Expovinos Bragado siempre tuvo un costado solidario para tratar de ayudar a alguna institución de bien público local, si bien Cerro adelantó que este año podría ser el Hogar Mignaquy, en los próximos días se conocerá a que entidades se les destinará parte de lo recaudado de las entradas.

“Es apasionante lo que pasa, actualmente tenemos gente que ya ha reservado lugares desde otras provincias como el caso de personas de Córdoba que un día pasaron por casualidad, se encontraron con esta actividad y hace dos años que vuelven. Alrededor del vino existe un mini turismo que va siguiendo las ferias por diferentes lugares y nosotros lo pensamos a esto desde un principio como una propuesta turística para Bragado. Realmente nos pone contentos que este granito de arena que aportamos con esto signifique movimientos en los hoteles, gastronomía y que otros rubros de la ciudad se potencien y a su vez que mucha gente de nuestra ciudad conozca que es la Expovinos” explicó.

Para la feria de vinos la entrada será de $350, que incluye un copón de cristal San Carlos llamado “CoponRics”, mientras que para el “Coctel a Orillas del Viento” costará $600. Se pueden comprar en vinoteca La Bodega en calle Pellegrini 2132.