Bicicletas: Las reinas de la ciudad

(por fernando “Coco” Maineri)

Movete a pedales, el planeta te lo agradecerá, y el bolsillo…también.

Se deslizan entre los autos por mucho tránsito que haya, no hacen ruido, no contaminan, permiten ahorrar unos buenos pesos, y además… ¡MEJORAN TU SALUD!

Puede ser por moda, salud, la crisis que nos aprieta, aprovechar más el tiempo, el contacto con la naturaleza… El caso es que cada vez más bicicletas circulan y se mueven por las ciudades en silencio, por lugares que otros vehículos quedan echando humo y parados por un buen rato, ni hablar por el estacionamiento.

Las bicis empiezan a ser una realidad del tránsito y hay que estar preparado para adaptarse al tráfico, a la gente, y para salir sonriendo de situaciones difíciles. ¡Aprovecharlas! Por ahora, no pagan impuesto de circulación, estacionamiento, combustibles, etc., etc.

Recomendaciones para circular en bici por la ciudad, para respetar y hacerlas respetar:

Aunque el casco no es obligatorio en la ciudad, es recomendable llevarlo ya que nunca sabemos cuándo nos vamos a caer. Los guantes, útiles en invierno y evitan que nos quedemos sin piel en una caída.

Para evitar accidentes cuando los autos estacionados abren las puertas sin mirar, circula por el centro del carril, si no hay tránsito excesivo, de lo contrario debés estar atento a una maniobra inesperada.

En los semáforos, amén de respetarlos, intenta ponerte adelante de los vehículos. Te verán y evitarás sobrepasos por ambos lados.

Se paciente, muy, el que toca bocina apurado, en la esquina estará a tu lado en el semáforo.

Indica claramente las maniobras que vayas a realizar para que el resto de usuarios de la vía las tenga en cuenta. Respeta las normas de tráfico.

Trata de establecer contacto visual con otros conductores para estar seguro que te hayan visto.

Ten cuidado con zonas pintadas los días húmedos, lluvia, por posibles patinadas.

Guarda la distancia de circulación.

Una de las pocas ventajas para los ciclistas es el presunto miedo que da a los vehículos a motor hacerte daño ¡no abuses! Y ten cuidado.

Si bien está prohibido, se usa, ten mucho cuidado con la bici en la vereda y la gente que sale de casas, niños jugando ¡precaución!

Evita el ángulo muerto. Si te detienes a la altura de las ventanillas de un coche, cuenta con que no te verá, si podés, pasalo y ponte delante, así te verá.

Cuidado con las rotondas, vehículos largos, en el giro de autobús, camiones, es peligroso pasarlo por la derecha, dado que su radio de giro te puede aprisionar.

Disfrutá de la bici, andá a tu ritmo, buscá los recorridos que te generen menos problemas y riegos.

No necesitás una bici de última generación para moverte, solo que esté en condiciones seguras de transitar.

Guardabarros o no depende si es de calle o montan, y si te gusta mancharte cola y espalda los días feos. Cubiertas lisas a las de tacos, son más seguras en asfalto.

La ropa adecuada, si es necesario visible, colorida, que transpire, evita mochilas voluminosas que carguen y hagan transpirar tu espalda.

Mantén tu bici a punto, frenos y demás accesorios.

Por las dudas…un buen candado.

Y por último, la precaución, es tu ángel de la guarda.

Espero te ayude…y a disfrutar de tu paseo en bici.