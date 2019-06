Battistella va por la intendencia con boleta corta

“Esto es una coyuntura política, el partido no nos da una representatividad que buscamos, ya que no comulgamos ideológicamente con Cambiemos”, declaró el ex jefe comunal.

El ex intendente de 9 de Julio, Walter Battistella, confirmó que peleará nuevamente por la intendencia. La decisión la tomó días atrás y según adelantó, será con el partido vecinal “9 de Julio para Todos”.

“Esto es una coyuntura política, el partido no nos da una representatividad que buscamos, ya que no comulgamos ideológicamente con Cambiemos”, declaró el ex jefe comunal a la FM local Amanecer.

De esta manera, el actual intendente Mariano Barroso, quien confirmó que apostará por la reelección, tendrá en la vereda de enfrente a un rival de peso, que apuesta al desgaste de la gestión para ganar adhesiones. En tanto, resta saber si le habilitarán las PASO a Ignacio Palacios (UCR), quien adelantó que apuesta a competir por el municipio, pero en este caso dentro de Cambiemos.

(Cuarto POlitico)