Barroso despejó dudas respecto a su candidatura

El intendente de 9 de Julio, Mariano Barroso, se refirió a su futuro político donde adelantó que buscará la reelección, en caso de que siga teniendo el respaldo de Cambiemos.

“Hoy, me siento con ganas y energías, tengo el apoyo de mi familia y Cambiemos a nivel local para hacerlo. Pero no voy a estafar al vecino, para estar en este lugar hay que estar al 100% todos los días. Mientras me encuentre en esas condiciones llegado el momento de tomar la decisión, voy a intentar seguir”, expresó a Cadena Nueve.

“Sé que si tengo la suerte de que la gente siga eligiéndome, a mí o al equipo de trabajo que conformamos, nos generará satisfacción. Pero si no es así, la vida continúa y volveré a mi profesión (contador público), que la extraño muchísimo. Mi participación en la política tiene que ver con un gesto de devolución a un distrito que ha sido muy importante en mi vida”, amplió el jefe comunal.

(Cuarto Polìtico)