ANSES aclara que no suspendió el pago de asignaciones

El retraso es debido a un nuevo sistema implementado para las Asignaciones Familiares y Asignaciones Universales. Este mes se cambian las fechas de pago.

El titular de Anses Gualeguaychú, Roberto Busano, explicó a RADIO MÁXIMA que “es un sistema nuevo que implementó Anses y significa un corrimiento del pago de las Asignaciones. Este sistema migró todos los pagos y en esa migración se hizo un nuevo cronograma de pagos de todas las asignaciones. Que se queden tranquilos que no es suspensión de pagos sino cambio de fechas”, explicó.

Al ser consultado por el nuevo sistema y sus alcances, Busano dijo que “esto se hizo para beneficiar a futuro a las personas que lo perciben. Porque si una persona que cobraba Asignación familiar era despedida y la mamá pasaba a cobrar la Asignación Universal, había un período de 60 días que no cobraba ninguna de las dos, hasta que migrara de un lugar a otro. Este sistema lo que hace es corregir eso y a futuro si alguien pasa de Asignación Familiar a Universal, se hace de manera automática, es decir de un mes a otro y no se pierde el pago, esto incluye a los jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, todos los que tengan pago de Asignación Familiar por Anses. Las Asignaciones se van a ir liquidando de la misma manera que se hizo siempre, depositándolo en las cuentas de cada uno, durante todo el mes de agosto”, finalizó Busano.