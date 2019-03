Alta Tensión

Previa con cancha embarrada. Audios y posteos de dudosa eficacia. Convertibilidad eléctrica: 1 peso, 1 acción. Remises de acá para allá. Un domicilio muy repetido. Lo que dejó el domingo de elecciones en la CEyS.

(Por Juan Manuel Jara)

El pasado domingo la Cooperativa Eléctrica tuvo sus votaciones para elegir delegados de cara a la Asamblea anual de fines de abril. Previsiblemente, el resultado fue parejo con una diferencia de poco mas de 100 votos que le dio la victoria a la Lista Verde frente a la Celeste, lo cual implica que la actual administración mantiene la mayoría de delegados, aunque ese número es significativamente menor al de la elección del 2018. La previa fue intensa con una campaña donde la política jugó (especialmente sectores de cristinismo local vinculados a la lista Celeste) y con cancha embarrada. Dialogamos con Diego López, tesorero de la actual administración, sobre lo que dejaron estas elecciones

SEMANARIO EXTRA: ¿Qué análisis hacés de esta elección de delegados?

DIEGO LOPEZ: Esdifícil que el asociado se acerque a votar. Históricamente nunca lo ha hecho más del 10% del padrón. Hoy son 24.600 las personas habilitadaspara votar. Y votaron solo 2100.Para algunos directivos la elección, mas alládel triunfo, deja un sabor amargoporque quizás la gente no valora el trabajo realizado en estos meses, el haberle hecho ahorrar a la CEyS cerca de 5millones de pesos. Para este Consejo de Administración no era ganar a como dé lugar, con un gol en el último minuto, sino que necesitábamos el apoyo de la gente para refrendar el esfuerzo que habíamos hecho. No tuvimos el apoyo que hubiéramos esperado.

SE: ¿Qué implica el resultado de cara a la Asamblea de fines de abril?

DL: Si bien ganamos por poco más de 100 votos, en la Asambleaeso nos va dar una mayoría de solo 10 delegados, pero mayoría al fin. La diferencia es que el año pasado la Lista Verde sacó casi 200 votos más. Fue muy reñida. En el distrito sur, que lo dividimos en dos mesas, en una el resultado fue empate y en la otra ganó la Verde por dos votos.

Hubo un enojo. “Me molesta profundamente que se mezcle la política en la Cooperativa. No queremos mezclar y sí administrar bien. Nos han mezclado para ligarnos con la gente del municipio actual. Se vio a todo el arco opositor votando por la lista celeste. Peronistas, radicales, Frente Renovador…

SE: ¿Cómo es que los veías votando?

DL: No los vi votando pero si ví como desde temprano aparecieron los remises con gente que llegaba a votar, y a verlos de estos partidos indicándoles donde debían votar.Y se juntaban y charlaban todos juntos. Parecían los buitres sobre el animal moribundo. Igual lo entiendo porque es el juego de la política, pero me molesta mucho porque no tienen nada que ver con la Cooperativa.

SE: ¿Por qué crees que ocurrió esto?

DL: Creo que se quiso marcar una tendencia para octubre, porque desde el año pasado nos vienen ligando a Cambiemos y al Municipio e insistimos que no tenemos nada que ver con ellos. Tenemos gente de diferentes espacios políticos, pero no tiene nada que ver la ideología política para conformar este Consejo de Administración, y se han encarnizado en eso. Todos los que aspiran llegar en octubre al Municipio intentaban marcar tendencia, no les salió porque la gente confió en nosotros y aunque fueron menos votos que al año pasado, logramos la mayoría.

SE: ¿Se espera una Asamblea caliente?

DL: Si, muy. El año pasado teníamos el doble de delegados que la Celeste, este solo tendremos diez más, pero, obviamente, si la campaña de los últimos días fue muy sucia imaginamos que de igual manera será la Asamblea. Pero estamos muy tranquilos porque tenemos para contestar cada una de las preguntas que quieran hacer.

“Ganamos a pesar que han hecho venir gente de afuera a votar”, dispara López. Y ahí le hincamos el diente.

SE: ¿Cómo fue eso?

DL: Hecha la ley, hecha la trampa. De hecho, vino una persona que es un secretario de una cooperativa de Chacabuco y vino un ex asesor legal externo de la administraciónanterior que es de Zárate y a los dos les sacamos fotos votando. Figuran en el padrón.

SE: Eso está dentro de la ley…

DL: Si. Mirá, cualquiera puede pasar por la CEyS y comprar una acción a 1 peso y con eso te habilita a votar y ser candidatos a consejero. Legal sí, ético no.

A quienes se refería López son Omar Grossi,Secretario de la Cooperativa de Chacabuco, y a Fernando Cafferatta, asesor legal que vive en Zárate. Hasta ahí, datos comunes. Pero lo llamativo es que ambos tienen la misma dirección en 9 de Julio: Cavallari 404que, casualmente (o no), es el domicilio de…. Omar Malondra.Yacá surge una pregunta: ¿qué hace que una persona recorra tantos kilómetros para votar en una Cooperativa de otra ciudad que no es su lugar de residencia? Interesante cuestión.

Fueron varios, de ambos lados,los que aprovecharon la oferta “1 acción/ 1 peso” para asociar familiares, incluso desde hace casi un año atrás: ex funcionarios que hicieron eso mismo con sus hijos, previendo que iba a llegar un momento en que cada voto iba a contar. Nada como votar en familia. Linda postal.

También se cuenta que en este blanco y negro político que se le quiere imponer a la Cooperativa, hay varios grises. No todo es lo que parece. La relación Municipio-CEyS con la actual dirigencia no es tan lineal como se dice (Por eso será la aparición dela Cooperativa Tres Lagunas en varias obras municipales?). A Losinno lo ven como alguien “difícil de manejar” según algunas voces que se escuchan en el Palacio Municipal.

Lo que se vio claramente el pasado domingo fue la movilización de un aparato político (justicialista, peronista, cristinista, principalmente) en pos de la lista Celeste, pero con toques de otras facciones también. Incluso radicales, según pudo saberse,aportaron lo suyo para esta misma lista. Es más, alguna fuente se animó a señalar que le sorprendía ver a varias caras asiduas delComité de la calle Tucumán que hoy están y son parte de Cambiemos trabajando en la previa por la lista Celeste. Volvemos a la pregunta que en este mismo Semanario hicimos semanas atrás: ¿Qué tendrá la CEyS que genera tanto movimiento e interés de sectores y personajes diversos? Sin duda que debe ser una cuestión de…peso.

El pronóstico para fines de abrilanticipa una Asamblea anual con temperaturas altas, acaloradas discusiones y probabilidades de algún que otro tsunami eléctrico.