Ahora o nunca

(Por Patricia Gorza).

Hacía rato que los argentinos no vivíamos una semana tan complicada como esta.

Paro docente. Marcha de la CGT. Marcha del día de la mujer. Más denuncias por las coimas de Obedrecht. La Barrick que nos sigue tirando la basura en la cordillera. Sancor que cierra 5 plantas. Los movimientos sociales que quieren marchar el lunes. Y la lista sigue y sigue y recién es Marzo…

Ser argentino es un sentimiento cantamos cuando alentamos a la selección… parece que solo queda para cuando alentamos a la selección porque el resto del tiempo ser argentino más que un sentimiento es un sufrimiento. Vivimos como bajo una línea de fuego donde la violencia con la que suceden las cosas nos sacude todo el tiempo mientras tratamos de tener una vida.

Toda la semana estuvo teñida de violencia y de a poco nos vamos como adaptando y asumiendo peligrosamente que somos eso mientras miramos por la tele como se revolean rejas, se agarran a trompadas, prenden fuego las vallas de la catedral nos llega el recibo del agua mientras con la otra mano agarramos el secador de piso porque se nos inunda todo porque llueve fuerte y … que les voy a contar si siempre lo mismo. Y no es que uno vea solo lo malo o sea negativo, es que no hay respiro, así no nos van a alcanzar nunca los psicólogos para tratarnos el stress a todos ¿o debería decir la incoherencia?

¿En qué momento nos volvimos tan incoherentes? Los mismos tipos que están atornillados en los gremios, millonarios todos ellos, se rasgan las vestiduras hablando de pobreza, los mismos trabajadores empobrecidos de siempre aplaudiendo como focas los discursos hipócritas de quienes les generaron gran parte de los problemas. La misma clase media que hace malabarismos para poder sostenerse y no caerse del índice del INDEC peleando como energúmenos en las redes sociales defendiendo o atacando a los mismos empresarios que los tienen en vilo siempre. Las mismas mujeres que levantan las banderas de la no violencia armando tremendo despelote generando más violencia. ¿Qué nos pasa? ¿Eso somos los argentinos? En la profunda necesidad de creer en algo nos terminamos abrazando a cualquier salvavidas de plomo que encontramos en el camino y después desde el medio del mar levantamos las dos manos pidiendo auxilio a los gritos porque nos hundimos. ¡¡Basta!! Somos una máquina de autodestrucción constante y unos pelotudos que no tenemos lo que hay que tener para salir de este laberinto enfermo y ciclotímico que después de nadar y nadar nos deja en el mismo lugar de siempre.

Seguir avalando la violencia con la excusa de que los reclamos son justos nos llevó históricamente al fracaso. Es urgente recuperar la cordura y el diálogo. El diálogo de verdad, no el de la boca para afuera porque queda bien en la apertura de sesiones del congreso. Nuestras instituciones están destruidas, no le creemos ni al cura de la parroquia y pretendemos salir adelante. ¡El mesías no vendrá! O lo hacemos entre todos o ajo y agua como en la cancha del club y sinceramente nos merecemos algo mejor que jodernos, porque a pesar del enojo que hoy me provoca esta semana fatídica de Marzo yo creo que la mayoría de los argentinos somos gente solidaria, trabajadora y honesta y lo que nos mata no es la humedad si no la comodidad. La zona de confort ya no es más confortable, ni con el control remoto en la mano esperando a Tinelli podemos evadirnos del país que nosotros mismos construimos dejando en manos de los mismos traidores de siempre nuestros sueños de patria grande y oportunidades para todos.

Ya sé que esta trillada la frase ¨Argentinos a las cosas¨ pero si no vamos a las cosas vamos a los botes. Estamos a tiempo de cambiarnos a nosotros mismos y transformar toda esa energía que nos destruye en algo realmente superador. Es una invitación a hacerlo, es un pedido a hacerlo es un ruego desesperado a que lo hagamos todos juntos. El tic tac del reloj no para y el mundo sigue girando y no nos van a esperar porque somos nosotros, los argentinos pistola que fuimos potencia el siglo pasado. Entonces Argentinos a las cosas, es ahora… ahora o tal vez nunca.

P/D: perdón por los exabruptos es que a veces me sale Cacho que llevo dentro que no se quiere callar nada.