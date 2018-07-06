Publicado 06/07/2018 18:01 / Culturales

Agosto a todo teatro 2018

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Instituciones que se beneficiarán en  Agosto a todo teatro  2018                                                       

La comedia que se llevará a escena será:                                                          

“MI MUJER ES EL PLOMERO” Autor: Hugo D. Marcos                                                   

                                                              

HOGAR NAZARETH                                                       

CORAL RENACER                                                           

CEPRIL                                                

ANDePA                                                            

ASOCIACIÓN SAN JOSÉ DE H. SUSTITUTOS                                                       

GRUPO SCOUT NTRA SRA DE FÁTIMA                                                 

VOCAL EVER                                                    

ASOCIACIÓN DIABÉTICOS 9 DE JULIO                                                  

RUBBY CLUB ALÉTICO 9 DE JULIO                                                           

E.E.P Nº 4                                                          

EEP Nº7-EES Nº9-PATRICIOS                                                    

EES Nº 8                                                             

ASOC DE AYUDA AL DISCAPAC, NACIMOS PARA TI                                                       

CEC Nº802 RAYUELA                                                    

CAPILLA SAGRADA FAMILIA                                                    

DIVISIONES INFERIORES CLUB ATLÉTICO FRENCH                                                          

BALLET FRENCH                                                             

CORAL REENCUENTRO                                                

CENTRO DE EX RESIDENTES DE 12 DE OCTUBRE                                               

AFAPDI                                                              

CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA Nº 571                                                       

ESCUELA TÉCNICA Nº 2                                               

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº402                                               

HOGAR DE ABUELOS DE FRENCH                                                           

ACCIÓN CATÓLICA                                                       

JARDÍN Nº 919                                                

FOOT- BALL CLUB LIBERTAD                                                     

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