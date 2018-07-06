Instituciones que se beneficiarán en Agosto a todo teatro 2018
La comedia que se llevará a escena será:
“MI MUJER ES EL PLOMERO” Autor: Hugo D. Marcos
HOGAR NAZARETH
CORAL RENACER
CEPRIL
ANDePA
ASOCIACIÓN SAN JOSÉ DE H. SUSTITUTOS
GRUPO SCOUT NTRA SRA DE FÁTIMA
VOCAL EVER
ASOCIACIÓN DIABÉTICOS 9 DE JULIO
RUBBY CLUB ALÉTICO 9 DE JULIO
E.E.P Nº 4
EEP Nº7-EES Nº9-PATRICIOS
EES Nº 8
ASOC DE AYUDA AL DISCAPAC, NACIMOS PARA TI
CEC Nº802 RAYUELA
CAPILLA SAGRADA FAMILIA
DIVISIONES INFERIORES CLUB ATLÉTICO FRENCH
BALLET FRENCH
CORAL REENCUENTRO
CENTRO DE EX RESIDENTES DE 12 DE OCTUBRE
AFAPDI
CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA Nº 571
ESCUELA TÉCNICA Nº 2
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº402
HOGAR DE ABUELOS DE FRENCH
ACCIÓN CATÓLICA
JARDÍN Nº 919
FOOT- BALL CLUB LIBERTAD