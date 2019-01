Achetoni: “La Ley de Emergencia debería ser con un fondo de 5 mil millones”

(PrensaFAA)

En declaraciones periodísticas realizadas este martes, el presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, estimó que la actualización del Fondo de Emergencia Agropecuaria “debería rondar los 5000 millones de pesos”, ya que actualmente los 500 millones que rigen desde 2009 sin incremento alguno son “insuficientes y hacen que estos recursos sean obsoletos para hacer frente a todas las situaciones climáticas que está pasado el país”.

En tal sentido, Achetoni indicó que “por lo menos necesitaríamos unos 5000 millones de pesos, para estar a la altura de las circunstancias”, y graficó que “cuando fue asignado el presupuesto de 500 millones en 2009, teníamos un dólar de 3,82 pesos y un gasoil de 2,26. Esos valores se multiplicaron por 10 y por 20, respectivamente, con un mercado interno además que ha bajado en su capacidad de consumo y un potencial exportador que no termina de aprovecharse”.

El presidente de FAA luego afirmó: “Lo que vemos además es que los productores siempre estamos a la hora de poner, pero lo que va, después no vuelve. Por eso entendemos que es legítimo el reclamo de ampliar los fondos para Emergencia. Y no estamos hablando sólo de esta coyuntura o de las inundaciones, ya que también toca atender sequías, granizo y otras situaciones. También decimos que los certificados de emergencia no son la herramienta que define en sí misma, si no hay además una integración entre el abordaje que se hace desde municipios provincias y Nación”.