27 de junio – Día Nacional de la Prueba de VIH

No baja la transmisión vertical de VIH y sigue alta la cantidad de diagnósticos tardíos en toda la población

Se mantiene en el 5% cuando la meta para eliminar la transmisión materno-infantil es lograr que la tasa se ubique por debajo del 2%. Aumentar las oportunidades de testeos de VIH es clave para toda la población.

En el marco del Día Nacional de la Prueba de VIH es fundamental concientizar acerca de la importancia de realizarse testeos voluntarios y mejorar el acceso a la información sobre el VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). En el caso del VIH el diagnóstico tardío continúa siendo del 35% lo que resta oportunidades de acceder a un tratamiento médico adecuado y a tiempo.

En Argentina viven 122.000 personas con VIH, de ellas el 30% desconoce su diagnóstico. En el último año se reportaron 6.500 nuevos casos, de los cuales el 35% se encuentran en una etapa avanzada de la infección. Además, la tasa de transmisión perinatal se mantiene en el 5% y se estima que la causa por la que este indicador no disminuye puede deberse tanto al desconocimiento de la mujer respecto de su condición de persona viviendo con VIH como por falta de controles prenatales en ambos padres. En efecto, en muchos casos las mujeres no fueron diagnosticadas a tiempo (preconcepción o durante el embarazo) o no recibieron asesoramiento adecuado en el momento del parto.

El último boletín sobre VIH-SIDA 2017 arrojó resultados alarmantes: por primera vez desde que comenzó la vigilancia de casos de VIH en 2001, la mediana de edad de las mujeres es mayor que la de los hombres. Además, el diagnóstico tardío de las personas que viven con VIH continúa siendo del 35%. Uno de cada 4 diagnósticos de mujeres se dio durante el embarazo.

Los testeos rápidos de VIH son una herramienta fundamental para detectar casos reactivos y así comenzar con el tratamiento correspondiente. Son seguros, gratuitos y confidenciales. Una sola gota de sangre que se extrae del dedo es suficiente y en 10 minutos está el resultado. “Nosotros impulsamos la campaña mundial “20×20” que tiene como objetivo llegar a 20 millones de personas en tratamiento para el año 2020. Para lograrlo, es importante informarse y concientizar sobre el VIH”, manifiesta el Dr. Miguel Pedrola MN: 11668, Director de AHF Argentina.

La falta de información es el principal freno a la hora de acercarse a un centro de testeo. ¿Cuáles son las dudas más frecuentes?

1) ¿El test de VIH es confidencial?

SÍ, el test de VIH es confidencial y voluntario. Antes de comenzar se completa de forma anónima una encuesta de evaluación de riesgo y se firma un consentimiento informado manifestando su acuerdo en realizar el test de VIH.

2) ¿A partir de qué edad se puede hacer el test de VIH?

NO es necesario ser mayor de edad para acceder al test de VIH. Si sos mayor de 13 años podés firmar vos tu consentimiento, y si tenés menos acercate con una persona mayor responsable.

3) ¿Cuánto cuesta el test VIH?

El test de VIH es totalmente gratuito.

4) ¿Se debe presentar una orden médica para acceder al test de VIH?

NO, con asistir a cualquier lugar que lo brinde es suficiente

5) ¿Es condición estar en ayunas para hacer el test de VIH?

NO, no es necesario presentarse en ayunas.

6) Si estuve expuestx al VIH ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que lo detecte la prueba de VIH?

Después de la exposición al VIH existe un “período ventana”, tiempo en el cual el cuerpo fabrica los anticuerpos del VIH. Durante este período que es de un mes, el resultado puede dar no reactivo aunque vivas con el virus.

7) Si recientemente me hice un tatuaje o piercing, ¿Puedo acceder al test de VIH?

NO hay limitaciones para realizarse la prueba de VIH. Si creés que estuviste en contacto con el virus es conveniente esperar un mes, el llamado “período ventana”.

8) Luego de hacer el test, ¿Puedo continuar con mis actividades habituales?

SÍ. El test de VIH se realiza con una sola gota de sangre extraída de un dedo de la mano.

9) Si estoy embarazadx ¿Puedo hacerme el test de VIH?

SÍ, es un momento clave para realizarse el test de VIH, ya que saber si vivís con el virus permitirá tomar decisiones para no transmitir el virus al bebé por nacer. El test no afecta en absoluto la gestación. También es importante que se lo realice tu pareja.

10) ¿Duele hacerse el test de VIH?

NO, es un pequeño pinchazo en el dedo.

11) ¿Debo hacer el test de VIH en un examen preocupacional?

NO, no pueden solicitarlo. Cada vez que accedas al test de VIH, debes firmar un consentimiento informado en donde confirmás que querés hacerte el test.

12) ¿Qué tiempo debe pasar entre un examen y otro?

Si sos sexualmente activx y no utilizas preservativo o utilizás jeringas, debes hacerte pruebas cada un año.

13) ¿Qué hago si el resultado es positivo?

Si el resultado es REACTIVO (positivo), AHF Argentina te vinculará con el sistema de salud para acceder a un tratamiento integral.

Más información en: https://testdevih.org

Acerca de AHF AIDS Healthcare – www.testdevih.org

AIDS Healthcare Foundation (AHF) fue fundada en 1987 en los Estados Unidos y es actualmente la organización de respuesta al VIH más grande del mundo. Su misión es proveer medicina de vanguardia e incidencia política, independientemente de la situación financiera de los pacientes. Atiende a más de 900.000 personas con VIH, desarrollando y apoyando proyectos en 41 países, incluyendo en el caso de Latinoamérica a: México, Guatemala, Argentina, Perú, Brasil, República Dominicana, Jamaica, Nicaragua y Haití, y es el proveedor más grande de cuidado médico de VIH en Estados Unidos.

Su misión es tener una voz verdaderamente independiente para librar al mundo del VIH y el SIDA. Su financiamiento proviene de emprendimientos sociales propios, una cadena de farmacias, tiendas de segunda mano, contratos de salud y otras alianzas estratégicas que le permiten proveer servicios médicos y de asesoramiento en todo el mundo.

A nivel global se han aplicado más de 10 millones pruebas rápidas, posibilitando la detección de nuevos casos de personas con VIH, permitiendo el conocimiento sobre su estado de salud y el acceso a la atención médica, siendo su meta llegar a 20 millones de personas en tratamiento para el año 2020.

AHF Argentina comenzó a trabajar en el país en el año 2012, cuando realizó en la ciudad de Rosario el Record Guinness al realizar 3.733 tests en 8 horas. Desde ese momento se ha enfocado en expandir el Programa de Pruebas Rápidas de VIH, donde ya lleva realizadas más de 130.000 tests, poniendo especial énfasis en la Vinculación a la Atención Médica para aquellas personas con un resultado reactivo. Ha construido alianzas con ONG’s, instituciones académicas y gobiernos locales para expandir sus servicios en el país y brindar una mejor atención a lxs usuarixs. Actualmente realiza acciones de prevención, promoción y testeo en 14 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos los servicios que oferta AHF Argentina son gratuitos para la población.