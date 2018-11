25 de Mayo: Se reunió el Nucleamiento empresarial

Fue dentro del marco de los 90 años de la Cámara de Comercio, Industria y Producción, que lo integra. El encuentro contó con la participación de una veintena de instituciones como Ameghino, Bolívar, Chivilcoy, General Arenales, General Viamonte (Los Toldos), Junín, Lincoln, 9 de Julio, Olavarría, Pellegrini, Saladillo, 30 de Agosto, Trenque Lauquen y 25 de Mayo, entre otras.

La primera actividad comenzó con la visita a la empresa INGENIERIA SEVERINO, que realiza mecanizados en torno CNC de series de piezas, mantenimiento industrial, vial, agrícola y metalúrgico, fabricación de repuestos, diseño y asesoramiento en procesos industriales y adaptaciones particulares, donde se intercambiaron inquietudes.

Posteriormente, se contó con la presencia del Secretario de Gobierno de la Municipalidad, Nicolás Lorenzo, en representación del Intendente Dr. Hernán Ralinqueo, viendo con beneplácito el Nucleamiento la creación en el ámbito municipal del área de Inspección General, donde hay personal atenta a las Redes Sociales sobre la venta ilegal, no esperan denuncias sino actuando de oficio.

Este es un reclamo permanente del Nucleamiento que solicita un trato igualitario con más control ante la competencia desleal, ya que esa situación potencia la crisis del sector, remarcando que el Estado intensifica la carga fiscal sobre quienes están en regla, ignorando a quienes trabajan al margen de la ley. Lamentablemente ni los estados Municipales, Provinciales, ni Nacionales, a través de sus diferentes organismos se ocupan, y por el contrario lo que hacen es una caza dentro de un zoológico, presionando más impositivamente a quienes están en regla. Aunque por otro lado se admitió que en épocas de crisis económica como la actual es preferible que alguien busque como ganarse la vida en lugar de salir a delinquir. En el rubro gastronómico además de la competencia ilegal hay una problemática sanitaria, que se elabora comidas sin ningún control de inscripción, registro, ARBA, AFIP y bromatológico, habiendo posible riesgo para la salud de las personas, pues no se cumplen las mínimas exigencias. Por otro lado, remarcaron que no se exige como se debiera a los supermercados de origen asiático en cuanto al personal, terminales de captura, facturación, etc.

El cónclave en 25 de Mayo concluyó en que el sector comercial e industrial está en crisis, como lo avalan las mediciones de los últimos meses tanto oficiales como privadas. El combo de elevados gastos fijos e incrementos en las tasas municipales e impuestos, elevadas tasas de interés, incremento de tarifas eléctricas, gas y combustibles, logística, costos laborales, incertidumbre macroeconómica y problemática climática en el ámbito rural, ha hecho que la actividad comercial haya caído en forma significativa, llegando en algunos rubros hasta el 50% comparado con el año anterior y la prueba está en el menor circulante de dinero, han ido diluyendo las rentabilidades, quitándoles la posibilidad de invertir, innovar y crecer, generando en muchos casos el cierre de comercios y la pérdida de algunos puestos de trabajo (Aunque estadísticamente las Pymes no despiden porque se forma e intenta sostener un ambiente familiar al tener poco personal, además porque

capacitar y formar un empleado lleva una inversión importante en tiempo y dinero y, como último recurso, le cuesta enfrentar el costo de una indemnización en si misma.

Se está notando que comerciantes y Pymes dejan de pagar impuestos o cargas sociales, no pudiendo cubrir cheques emitidos y viéndose obligados a interrumpir la cadena de pagos, agudizando aún más la situación y generando un efecto multiplicador negativo, que en muchos casos, deriva en el quiebre de la industria o comercio. La consecuencia es que existe un desplazamiento hacia sistemas de comercialización informales, como las ventas online no registradas o desde hogares particulares”. Ante esa realidad, desde el Nucleamiento no avizoran una mejoría a corto plazo, y sólo vislumbran una luz al final del túnel a mediano plazo, es decir en 2019.

La situación que atraviesan las Pymes se las hizo conocer el Nucleamiento al Presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri, y a la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en la visita que días pasados realizaron a la ciudad de Trenque Lauquen, entregando el petitorio que se envio a FEBA donde exponen la difícil situación que está atravesando el sector comercial e industrial al que representamos.