¡20 años es mucho! ¡Salud!

(por Hugo Merlo)

SEMANARIO EXTRA (SE) cumple 20 años, son muchos, pero además cuando un medio cumple años, lleva consigo la historia de un montón de personas, que a lo largo de ese tiempo pasaron por él. Entonces los años remotos resultan un mosaico de voluntades, historias personales, individuales, que mágicamente se amalgaman y son un todo con características propias. Por ende los medios periodísticos son las personas que lo componen, en determinado momento de la historia.

Cuando me sumé, hace nada en relación los 20 años, el director de Semanario Extra, Guillermo Merlino, dijo que podía escribir lo que mi conciencia ordenara con total libertad. Mi primera intención, fue “didáctica” tratando de plasmar semana a semana un cúmulo de teoría difícil de digerir. Entonces pasé portemas de actualidad y conté cuentos, la historia de mi abuela y el cardenal, la historia de un club de futbol, hasta festejé los 95 años de mi padre. Es decir, me gusta esto de escribir. Pero sobre todo Semanario Extra fue para mí una forma sutil de volver un poco a mi ciudady agradezco a Gonzalo que me trajo y a Guillermo Merlino que me recibió.

Es una amenaprácticarumiar cada semana un tema para el viernes, y rascar las neuronas para tratar de coronar una opinión sobre alguna cuestión. Porque SEMANARIO EXTRA es un medio de opinión y divulgación, y conbeneplácito todas las semanas percibo eso del trabajo de mis compañeros.

Caminaremos los próximos años y por supuesto con incertidumbre, como corresponde a un medio periodístico, pero indefectiblemente la era digital seguirá avanzando, la noticia será la reina de los portales y en la red, y los medios en papel acumularán más opiniones e informaciones que perduren en el tiempo. De ahí el desafío delSEMANARIO, como dice nuestro slogan “Periodismo por Periodistas”, cada semana poner en sus manos información, opiniones de valor, que le permitan al lector ver una arista nueva para pensar las cosas de la vida, alertar sobre escenarios futuros y nuevas tendencias. Es el primer renglón de la Historia.

¡¡¡Feliz Aniversario !!!!

Lic. Hugo Merlo