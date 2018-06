127 AÑOS, NUEVOS HORIZONTES

“…La historia no es un medio para hacer predicciones exactas. Estudiamos historia no para conocer el futuro, sino para ampliar nuestros horizontes, para comprender que nuestra situación actual no es natural ni inevitable y que, en consecuencia, tenemos ante nosotros muchas más posibilidades de las que imaginamos” (Yuval Noah Harari, en Sapiens: de animales a dioses. 2016).

Todos los radicales miramos nuestra historia, porque atrás esta lo que en algún momento fue un objetivo, nos hizo avanzar y hoy nos dá identidad, nos gusta mirar atrás y ver todo lo hecho en 127 años, nos gusta mirar a los grandes de nuestra historia que nos trazaron un camino, de igualdad, de libertad, de justicia social.

Tenemos una gran historia, que nos da impulso hacia el futuro, porque lo nuevo, los sueños, las utopías, los nuevos horizontes están… Adelante.